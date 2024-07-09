اليوم السابع
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السكة الحديد: نستهدف تطوير 370 محطة قطار بتكلفة 2.7 مليار جنيه

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 02:00 م
السكة الحديد: نستهدف تطوير 370 محطة قطار بتكلفة 2.7 مليار جنيه محطة مصر
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت هيئة السكة الحديد، أنه تم التخطيط لتطوير عدد (370) محطة بتكلفة 2.7 مليار جنيه منها عدد (108) محطة في صعيد مصر بتكلفة 516 مليون جنيه

وأضافت هيئة السكة أن ذلك في اطار خطة وزارة النقل لتطوير المحطات وكذلك محطات المراكز والقرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، كما نشرت هيئة السكة الحديد صور لبعض محطات القطارات قبل وبعد التطوير.


وشهدت محطات السكة الحديد تطورا كبيرا على مدار 10 سنوات، حتى تغير شكل عدد من المحطات للأفضل، وذلك بجانب أعمال التطوير بأنظمة السكة والقطارات، ومن بين التطور الذى شهدته المحطات، تشغيل بوابات الكترونية تنظم الدخول والخروج من المحطات وتواجه التهرب من قطع التذاكر، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات لتنظيم حمل الحقائب ووضع دولاب أمانات بالمحطات لمساعدة الركاب على حفظ متعلقاتهم.


وتم تطوير 246 من 708 محطة، كما تم تطوير 60 محطة ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة، ويتم تطوير 94 محطة بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، كذلك يتم تطوير المزلقانات حيث تم تطوير 671 من 1120 مزلقان .

كما وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، 100 ماكينة للدفع الإلكترونى، بمنافذ التذاكر بـ54 محطة من محطات قطارات السكة الحديد، كمرحلة أولى، وذلك لتفعيل وسائل الدفع الإلكترونى واستخدام الكروت الذكية في تحصيل أسعار التذاكر تسهيلا على المواطنين وإتاحة أكثر من وسيلة للدفع.

محطة أسوان
محطة أسوان

 

محطة الاقصر
محطة الاقصر

 

محطة دمنهور
محطة دمنهور

 

محطة مصر بالاسكندارية
محطة مصر بالاسكندارية

 

محطة مصر
محطة مصر

 







محطة الاقصر

وزارة النقل

محطة سكك حديد دمنهور

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السكة الحديد



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