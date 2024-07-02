السكة الحديد تعدل تركيب بعض قطارات خطى القاهرة / أسوان /مرسى مطروح

كتب سيد الخلفاوى

بدأت هيئة السكة الحديد، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، تعديل تركيب بعض القطارات على خطي ( القاهرة / أسوان /مرسى مطروح ) للعربات الروسية.

وتم تعديل تركيب قطار 81 أسوان / القاهرة، ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى .

كما تم تعديل تركيب قطار 1209 / 1208 مرسى مطروح / القاهرة ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفية تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى .

وعدلت السكة الحديد أمس، تركيب قطار 1004 القاهرة / أسوان ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى .

كما تم تعديل تركيب قطار 1205/ 1206 القاهرة / مرسي مطروح ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفية تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى .

يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة، وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.