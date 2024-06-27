اليوم السابع
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الخميس، 27 يونيو 2024 03:45 م
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هيئة السكة الحديد تنظم ندوات للتوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

الخميس، 27 يونيو 2024 03:03 م
هيئة السكة الحديد تنظم ندوات للتوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة ندوة للتوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة
كتب سيد الخلفاوى

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عقدت هيئة السكة الحديد اليوم، ندوة بقاعة مجلس مدينه بني مزار بمحافظة المنيا، للتوعية والتصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات، فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، لمواجهة الظاهرة التى تعرض القطارات للتخريب ما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها.

وأكدت الهيئة، أن الهدف الأساسى من عقد هذه الندوات هو التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب  في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى الإخلال بسير مرفق عام وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية، وتوضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات، خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية، حيث إن كل هذه التلفيات التى تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد الأمر الذى يشكل عبئاً كبيراً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما يتم التوضيح بأنه يتم تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبى ويتم إحالة مرتكب هذا السلوك إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتطبيق أقصى العقوبات ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبى هذه السلوكيات.

وتم عقد الندوة تحت رعاية المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة، وبحضور عدد من قيادات هيئة السكة الحديد واللواء أحمد مصطفى السايس – رئيس مجلس مدينة بنى مزار والمهندس هانى الخولى – نائب رئيس المجلس والشيخ أحمد حسن – مدير أوقاف بنى مزار و الشيخ محمود محمد – إمام بوزارة الأوقاف والقمص هدرا راشد – كاهن كنيسة بنى مزار وعدد من الرائدات الريفيات بوزارة التضامن لتوعية الأسر بالمنازل  وعدد من الأهالى والمواطنين.

ندوة شعبية للتوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة (2)
ندوة شعبية للتوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة 

 

ندوة شعبية للتوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة (3)
تكريم بعض المشاركين فى الندوة 
 
ندوة شعبية للتوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة (4)
الندوة تستهدف التوعية بمخاطر رشق القطارات 

 

ندوة شعبية للتوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة (5)
جانب من ندوة شعبية فى بنى مزار

 

ندوة شعبية للتوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة (1)
جانب من الندوة






السكة الحديد

بني مزار

المنيا

إلقاء الحجارة على القطارات

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