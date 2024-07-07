اليوم السابع
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الأحد، 07 يوليو 2024 12:09 م
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النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد

الأحد، 07 يوليو 2024 11:49 ص
النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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ناشدت وزارة النقل، المواطنين بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وطالبت وزارة النقل المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية او في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وازهاق ارواح المواطنين وإتلاف للمتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات و اضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل و النقلة النوعية الكبيرة  لتي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

ويأتى ذلك فى إطار الحملة الموسعة التى أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.







المخلفات

السكة الحديد

المزلقانات

مزلقان القطار

عبور المزلقانات



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