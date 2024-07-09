اليوم السابع
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المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية..

التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج رواد وعلماء مصر بالجامعة الأمريكية

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 12:33 م
التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرنامج رواد وعلماء مصر بالجامعة الأمريكية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق نموذج إبداء الرغبة للدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، من خلال توفير فرص منح دراسية لبرامج الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراة، ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

 

كما  يعتبر "نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج" للقطاع الحكومي شرطًا أساسيًا للانضمام للبرنامج من جميع الجهات الحكومية، والتي تشمل الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها، والجامعات الحكومية والأهلية، ومراكز البحث العلمي. 

 

علمًا بأن آخر موعد للتقديم 31 اغسطس 2024

 

ولمزيد من المعلومات عن برنامج رواد وعلماء مصر على الرابط التالى :

https://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/USAID_Egyptian_Pioneers_EOI-announcment_blurb_c2.aspx

 







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