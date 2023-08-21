الوكالة الأمريكية للتنمية: 700 منحة دراسية للشباب المصرى من المجتمعات الأكثر احتياجًا

كتب محمد صبحى

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، فعاليات ورشة عمل تعريفية ببرنامج رواد وعلماء مصر تحت عنوان (برنامج رواد وعلماء مصر: تعزيز الشراكة مع القطاع العام) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، بالتعاون مع الوزارة، وذلك بحضور روبرت باورز مدير مكتب التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتورعلى أبوسنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ومساعد وزير البيئة للمشروعات ممثلاً عن وزارة البيئة، آمال موافي مدير برنامج رواد وعلماء مصر، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، الدكتورمصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتورمحمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، د.طارق شوقى مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، الدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، د.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، الدكتورة دينا وفا نائب مدير برنامج رواد وعلماء مصر، ولفيف من رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلين عن الوزارات المصرية، والكوادر الحكومية في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وفى بداية كلمته، أكد الوزير على أهمية هذه الورشة والتي تأتى في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي أطلقت في 7 مارس الماضي؛ بهدف تفعيل دور التعليم العالي والبحث العلمي في بناء التنمية الشاملة، والتي تتضمن في مبادئها السبعة علي التكامل بين المؤسسات المختلفة والاتصال من خلال تعزيز التعاون الدولي والمحلي وغيرها من المبادئ الأساسية التي تضمن رفع جودة التعليم وتعزيز البحث العلمي وتطبيقاته، وإعداد الخريجين لسوق العمل، وضمان المرجعية الدولية ودورها الفعال خلال في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أننا اليوم بصدد إطلاق ورشة العمل الخاصة ببرنامج رواد وعلماء مصر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موجهًا الشكر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على دعمها لإستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى من خلال دعم العديد من البرامج والمشروعات التي تسهم في وضع آليات لتنفيذ استراتيجيات التعليم العالى والبحث العلمى في مصر، موضحًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في إدارته وتنفيذه، موجهًا الشكر للجامعة الأمريكية بالقاهرة على جهودها في التعاون مع الوزارة لتنفيذ برنامج رواد وعلماء مصر، لافتًا إلى أن البرنامج يشمل تقديم منح لتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع الحكومي والخاص تتفق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن ورشة العمل اليوم تعد ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف الوزير أن الدفعة الأولى من البرنامج تتركز على تحقيق أهداف مصر المناخية، باعتباره أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر والعالم اليوم، حيث يشمل القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، بما في ذلك تحقيق الأهداف الخاصة بتمكين المرأة والصحة العامة والتحول الرقمي وأهداف المناخ والعلوم الإنسانية وغيرها من أهداف التنمية، ويأتي ذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 مؤخرًا في شرم الشيخ، وجهودها للمساهمة في مؤتمر المناخ COP28 في الإمارات.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على الدور الحيوى للباحثين والعلماء في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك في تسريع جهود التنمية المستدامة بما يتوافق مع الخطط التنموية للدولة، مشيرًا إلى أهمية اتباع منهج التخصصات المتداخلة وهو أحد المبادئ الأساسية لاستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، بحيث يتم تقديم برامج تعليمية تجمع أكثر من تخصص وتدعم خريجًا له قدرة على حل مشاكل متشعبة، ويُعد هذا المدخل هو الأساس لدعم مفهوم التكامل بين التعليم ومتطلبات سوق العمل وخطط التنمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤكدًا ضرورة ترجمة مخرجات الأبحاث العلمية وتحويل المعرفة إلى خبرات عملية يمكن الاستفادة منها في مواجهة التحديات التنموية المختلفة؛ لبناء مجتمع مرن ومستدام.

وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من العائدين من المنح والفرص التدريبية المقدمة في تعزيز قدرات زملائهم ونشر المعرفة التي اكتسبوها خلال البرنامج؛ لذا يجب أن تحرص الجهات المستفيدة على وضع استراتيجيات وآليات إعادة إدماج العائدين؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم ونقل وتوطين الخبرات وضمان الاستفادة القصوى والمثلى من البرنامج، وبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق عائد الاستثمار.

وفى ختام كلمته، دعا د. أيمن عاشور المشاركين من الجامعات الحكومية والأهلية، والوزارات المصرية والهيئات التابعة لها لاستكمال نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج، والمشاركة في المناقشات المنعقدة اليوم، وتحديد القطاعات ذات الأولوية للجهات التابعة لها، وخطة بناء القدرات الخاصة بها؛ بهدف إلحاق الكوادر الحكومية المتميزة من مختلف المؤسسات بالبرنامج والاستفادة منه.

ومن جانبه، أشاد روبرت باورز بالشراكة والتعاون الوثيق والمستمر الذى يربط بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن إجمالى التمويل الذى قدمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للنهوض بقطاع التعليم في مصرعلى مدى الأربعين عامًا الماضية يصل إلى حوالى 1.8 مليار دولار، مما ساهم في تحديث المناهج التعليمية، وتقديم التوجيه المهنى لآلاف الطلاب، كما عقدت الوكالة الشراكة مع عدد من الجامعات الحكومية الرائدة في مصر لتحديث برامج الدرجات العلمية وتعزيز البحوث التطبيقية في القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن توفير العديد من فرص التدريب والمنح الدراسية لأكثر من 20 ألف طالب ومهنى، موضحًا أن برنامج رواد وعلماء مصر يوفر للمسئولين الحكوميين في مصر العديد من فرص التدريب.