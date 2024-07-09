اعرفى أسباب تجاعيد الرقبة وتجنبيها.. اشربى مياه وبلاش سكريات

كتبت مروة محمود الياس

يتعرض جلد الرقبة إلى الكرمشة أو التجعد فى كثير من الأحيان، أو إصابته بالكثير من المشكلات الجلدية، مثل عدم توحيد لون البشرة، وقد تعانى بعض السيدات كذلك من التشققات والجفاف، مما قد يؤذى شكل الرقبة ومظهرها النضر، وفقا لتقرير نشر في موقع miiskin الطبي المعنى بالأمراض الجلدية، فإن هناك الكثير من الأصباب التي قد تؤدى إلى ظهور خطوط الرقبة، والتجاعيد والمكرمشة بها، فضلا عن ظهورها إما على شكل خطوط أفقية أو خطوط دقيقة تضر بمظهرها العام.

تجاعيد الرقبة قد تظهر بشكل مبكر على الرقبة، لا يرتبط الأمر بسن أو عمر في بعض الحالات، فقد يرتبط ظهور هذه الخطوط في الرقبة إما بالعوامل الوراثية أو الجينية، أو طبيعة التعرض لأشعة الشمس، فضلا عن العمر وطبيعة العناية بالرقبة وغيرها الكثير من العوامل .





تابع التقرير موضحا أن هناك عوامل تزيد هذه الخطوط المزعجة، والتي من بينها :



ـ سوء التغذية الحاد الذى يلجأ إليه البعض، فقد يكون سببا في هذه الكرمشة.

ـ الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكر ومرض الكبد أيضا.

ـ الجفاف وقلة شرب المياه على مدار اليوم.

ـ تناول الكثير من الطعام الغنى بالدهون المشبعة، فضلا عن السكريات بنسب كبيرة.

ـ الإصابة بمرض السمنة خاصة المفرطة..

ـ النظر للشاشات والوضعيات غير الجيدة .