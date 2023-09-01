أسباب تشققات القدمين.. منها تعرضهما للمياه دون تجفيف

كتبت رانيا عامر

تشقق القدمين مشكلة يعانى منها كثيرون، وخاصة خلال موسم الشتاء، وقال الدكتور مصطفى آدم رئيس قسم الجلدية بكلية طب أسوان في تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، إن تشققات القدم التى تسمى "Foot cracks" ليست في حد ذاتها مرضا، ولكنها عرض يشعر به المريض.

مفهوم تشققات القدمين :

أضاف استشاري الجلدية بأن تشققات القدمين عبارة عن قشرة بسيطة فى القدمين، ومن المحتمل زيادتها حتى تصل إلى طبقات مشققة بالقدم، مما تعرض المصاب بها فيما بعد الى درجة الجروح ، وفى بعض الاحيان تصل الى مرحلة التقرحات بالقدم .

الأسباب وراء الإصابة بتشققات القدم:

أوضح الدكتور مصطفى أن مشكلة التشققات بالقدمين ترجع إلى مجموعة من الأسباب، منها الممارسات الخاطئة في العادات اليومية مثل استخدام الاحذية غير الطبية، أو العوامل الوراثية ، أو نتيجة إصابة الشخص ببعض الأمراض التي تساعد في ظهور تلك التشققات، وذلك كالتالى:

أولا:

ارتداء الأحذية غير الطبية وغير الصالحة للاستعمال والتي تضر بصحة القدمين ، بالإضافة الى الشرابات التي تحتوى على نسبة عالية من الالياف والصوف يسبب ضررا مباشرا لجلد القدم دون أن يشعر الشخص بمدى خطورة ذلك على سلامة قدمه ،وأيضا استخدام الصابون غير الصالح للاستخدام بصورة يومية مما يؤدى هذا الى زيادة خطر الاصابة بالتشققات القدمين .

ثانيا:

استخدام المياه بكثرة على الجلد دون تنشيفه يسبب ذلك مضاعفات صحية للجلد ذاته ، بجانب مسألة مشى الفرد حافي القدمين دون شعوره بخطر إصابته بمشاكل جلدية فيما بعد سوف يعانى منها ،بالإضافة الى مشكلة احتكاك أصابع القدمين ببعض تزيد من عملية حدوث التشققات أيضا .

ثالثا:

وتضمنت تلك الاسباب العوامل الوراثية والمرضية مثل "الصدفية ، الالتهاب الجلدي ، الأكزيما ، والغدة الدرقية ،وامراض السكر ، وامراض القلب ، بجانب نقص الفيتامينات" تؤدى الى ظهور مشكلة التشققات بالقدمين ، بل أصحاب تلك الامراض هم الاكثر عرضةللإصابة بالتشققات.