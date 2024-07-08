مشروب قبل النوم يساعدك على فقدان دهون البطن

كتبت فاطمة خليل

التخلص من دهون البطن مشكلة شائعة يواجهها الكثير من الأشخاص، ويبذلون قصارى جهدهم من خلال التوازن بين النظام الغذائي وممارسة الرياضة، وهناك طريقة لدعم رحلة فقدان الوزن، كل ذلك أثناء نومك، حيث يمكن لمشروب ما قبل النوم أن يفعل كل ذلك من أجلك، حيث يتضمن الأعشاب الطبيعية والمغذية والمتوفرة بسهولة، والتي تساعد على تقليل دهون البطن وإدارة الاختلالات الهرمونية وتخفيف الانتفاخ والإمساك، كما يساعد المشروب أيضًا على تعزيز وتنظيم النوم، وهو جزء مهم من صحتك العامة، بحسب موقع تايمز ناو.

كيفية تحضير مشروب انقاص دهون البطن قبل النوم

لتحضير هذا المشروب قبل النوم، عليك القيام بما يلي:

في كوب من الماء، أضف ملعقة كبيرة من بذور الكراوية مع نفس الكمية من بذور الشمر، والكراوية غنية بخصائص مضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، ومضاد للميكروبات، وخافضة لضغط الدم، ولها العديد من هذه الخصائص.

تحتوي البذور ومياه الكراوية على العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل الانتفاخ واحتباس الماء كما يساعد الشمر في عملية الهضم ويحسن صحة الأمعاء.

بعد ذلك، أضف قليلًا من مسحوق الكركم، وهو أيضًا أحد مضادات الأكسدة المعروفة. الكركم ينظم الدهون في الجسم، ويقلل من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام وحتى يحسن حساسية الأنسولين، والتي يمكن أن تدعم بشكل غير مباشر فقدان الوزن.

ثم أضف ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة - المليئة بالنكهة والمغذيات. تساعد هذه البذور على تحسين مستويات السكر والضغط في الدم وتحسين عملية الهضم، وكلاهما يمكن أن يكون مفيدًا لإدارة الوزن.

اغلي الخليط لمدة 15-20 دقيقة، ثم صفي الشاي واستمتع به قبل النوم.

وبصرف النظر عن تقليل الدهون في البطن، فإن بعض الفوائد الأخرى لهذا المشروب قبل النوم تشمل:

جميع المكونات المستخدمة في هذا الخليط معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والتي تساعد على مكافحة الالتهاب واحتباس الماء على المدى الطويل.

إذا كان لديك دهون في البطن وعمرك بين 30-50 سنة، فأنت تعاني من خلل هرموني وتقلبات يمكن أن تسبب مشكلة في إدارة الوزن. وهكذا، فإن شرب هذا المشروب كل ليلة قبل الاستلقاء على السرير لا يساعدك فقط على تحقيق التوازن بين الهرمونات لديك، بل يساعد أيضًا في إدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض.

يعزز هذا المشروب عملية التمثيل الغذائي ويحسن وظيفة الأنسولين، مما يزيد من جهودك لإنقاص الوزن.

يمكن للطبيعة المهدئة للأعشاب، إلى جانب المشروبات الدافئة والمهدئة نفسها، أن تعزز النوم بشكل أفضل، وهو أمر بالغ الأهمية لعملية التمثيل الغذائي الصحي وإدارة الوزن.

يعالج نزلات البرد والسعال

كما يعمل المشروب كمزيل للاحتقان عند استخدامه للسعال والبرد، خاصة أثناء تغيرات الطقس. يساعد الشمر والكراوية والكركم على تخفيف انسداد الأنف عن طريق إخراج المخاط بسهولة. وله قوة كبيرة في فتح الممرات الأنفية المسدودة أيضًا. كما أنه يحسن تدفق الهواء إلى الرئتين، وبالتالي فهو مفيد جدًا في علاج الربو والتهاب الشعب الهوائية.