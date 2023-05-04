أشرف حاتم: علاج الربو الشعبى يعتمد على البخاخ وتوجد أدوية مناعية جديدة

كشف الدكتور أشرف حاتم أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العينى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن أكثر من 300 مليون شخص بالعالم مصابون بالربو الشعبى، وهو مرض مزمن، يسبب أزمات ربوية يمكن أن يدخل المريض للرعاية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعى.

وأضاف، على هامش احتفالية اليوم العالمى للربو الشعبى، أن آخر الدراسات التى أجريت على مصر، كشفت أن هناك ما بين 3 إلى 5 % يعانون من حساسية الصدر، والأطفال النسبة أعلى تصل إلى حوالى من 8 إلى 10%.

وقال، إن حساسية الصدر أو الربو الشعبى العلاج الأساسى هو العلاج الوقائى، وعلاج سريع أثناء الأزمة والعلاج، الأهم هو العلاج الوقائى، ويعتمد على البخاخ.

وأشار إلى أن 85% من مرضى الربو يتم علاجهم بالاستنشاق سواء بودرة أو بخاخ من خلال رذاذ بالاستنشاق.

وقال، أن 10% من المرضى فى مصر يعانون من ربو شعبى مزمن شديد، وهم يدخلون المستشفى بسبب الأزمات، وكان علاجهم الأساسى فى البداية الكورتيزون عن طريق الأقراص أو الحقن، وكان من مضاعفاته أنه يرفع السكر والضغط ويؤدى لهشاشة العظام، وتم استبدال الكورتيزون بالأدوية البيولوجية، موضحا أن آثارها الجانبية قليلة ولكنها مرتفعة الثمن، ويتم إدخالها بالتامين الخاص أو التامين الصحى الشامل أو التامين الصحى الحالى، مشيرا إلى أن هناك لجنة مخصصة للأمراض الصدرية لتقرير مدى احتياج المريض للادوية البيولوجية ويتم صرفها على نطاق محدود طبقا لحالة المريض، حيث أن هناك دواء تم إدخاله من 5 سنوات، ولكن هناك دوائين حديثين تم إدخالهما مؤخرا فى الخارج، ولكن لم يتم اعتمادهما فى التامين الصحى فى مصر حتى الآن.