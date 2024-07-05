أفكار لوجبات إفطار تساعد على إفراز هرمونات السعادة

كتبت فاطمة ياسر

تؤثر خيارات وجبة الإفطار على الحالة المزاجية، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع timesofindia أفكار لوجبات إفطار يمكنها أن تساعدنا على إطلاق هرمونات السعادة وتحافظ على صحتنا وسلامتنا.



لا تعد وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم فحسب، بل إنها أيضًا فرصة لتحديد حالتنا المزاجية طوال اليوم، ولذا هناك أفكار لوجبة إفطار صحية وتشعرك بالسعادة طوال اليوم، ومنها:

-الشوفان

يعد مصدر رائع للكربوهيدرات المعقدة، التي تساعد على زيادة مستويات السيروتونين ، وهو هرمون أساسي في تنظيم الحالة المزاجية. وجدت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن تناول الشوفان يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج السيروتونين.

ولجعله أكثر جاذبية، اطبخ الشوفان مع مزيج من التوابل المفضلة لديك مثل الكركم والقرفة، وأضف بعض الخضراوات المقطعة مثل الجزر والبازلاء والفلفل الحلو للحصول على دفعة من الفيتامينات والألياف.

-الموز

غني بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يحوله الجسم إلى السيروتونين، والذي يطلق عليه غالبًا "هرمون السعادة"، وقد أبرزت دراسة في مجلة Psychopharmacology أن النظام الغذائي الغني بالتريبتوفان يرتبط بزيادة استقرار الحالة المزاجية والسعادة بشكل عام. امزج موزة مع حليب اللوز وحفنة من اللوز وملعقة صغيرة من العسل، هذا العصير ليس سريعًا وسهل التحضير فحسب، بل إنه غني أيضًا بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب6، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم الحالة المزاجية.

- العدس

المنبت مصدرًا قويًا للبروتين وفيتامينات ب، وكلاهما ضروري لوظيفة الناقل العصبي وتنظيم الحالة المزاجية، وفقًا لدراسة في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي الوسيط، فإن الأنظمة الغذائية الغنية بالبراعم يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العقلية والمزاج بشكل عام.

- اللبن الرائب

مصدرًا رائعًا للبروبيوتيك، وهو مفيد لصحة الأمعاء. ترتبط الأمعاء الصحية بتحسن الحالة المزاجية والوضوح الذهني، كما أثبتت الأبحاث في عيادات أمراض الجهاز الهضمي في أمريكا الشمالية والتي تؤكد على العلاقة بين الأمعاء والدماغ وتأثيرها على الحالة المزاجية.



استمتع بوعاء من اللبن الرائب مع ملعقة صغيرة من العسل وحفنة من المكسرات المختلطة وبعض البذور، لا يوفر هذا المزيج دفعة من الطاقة فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على مزاج متوازن طوال اليوم.



