تفاصيل جديدة فى وفاة أحمد رفعت.. أصيب بمتلازمة القلب المكسور نتيجة ضغوط نفسية

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أحمد الكرداني، أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس، عن مفاجئة جديدة في وفاة اللاعب أحمد رفعت، بعد معرفة تاريخه المرضي إثر سقوطه على أرض المعلب وإصابته بجلطة بالقلب تم تركيب دعامة بالقلب، موضحا أن إصابته للمرة الثانية رغم تركيب دعامه في القلب نتيجة إصابتة بـ متلازمة القلب المكسور Broken Heart، والتي تصيب الأشخاص بمضاعفات مفاجئة بالقلب نتيجة تعرضه لمشاكل كثيرة وضغوطا شديدة .



احمد رفعت والقلب المكسور

وعلق الدكتور أحمد الكردانى أستاذ جراحة القلب على حالة اللاعب أحمد رفعت، مؤكدا أنه من الصعب جدا إصابة لاعب رياضى بجلطة في هذا السن، حيث إن عمره حوالى 30 سنة، ومن الصعب إصابة شخص رياضى بجلطة في القلب في هذا السن.

وقال إن متلازمة القلب المسكور تأتى نتيجة الضغط العصبى الشديد وغالبا ما تصيب الشخص بجلطة بالشريان الأمامى للقلب، ولكن مع اللاعب أحمد رفعت كانت بالشريان الخلفى للقلب وذلك نتيجة الضغط العصبى الشديد الذى تعرض له .

وأوضح، إن ما تم عمله في المستشفى الذى تلقى فيها العلاج كان طبقا للإرشادات العالمية ومع نخبة من أفضل أطباء القلب في مصر وهى مستشفى رائدة في الطب الرياضى في مصر، موضحا إن حالته تم استعراضها على خبراء القلب بالعالم قبل وفاته في أكبر مؤتمر عالمى للقلب عقد الإسكندرية مؤخرا، وكان قد تم الاتفاق على إنه لا يحتاج الى تركيب جهاز صدمات داخلى، وبالفعل كانت حالته قد تحسنت ولكن سبب تدهور حالته هو تعرضه مرة أخرى لضغط عصبى شديد أدى الى وفاته فجأة.

ووفقا لما ذكرته جمعية القلب الأمريكية، فانه يمكن أن تصيبك متلازمة القلب المكسور، والتي تسمى أيضًا اعتلال عضلة القلب الناجم عن الإجهاد أو اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو، حتى لو كنت بصحة جيدة، والذي يعتقد أنه رد فعل لزيادة هرمونات التوتر، والذي قد يكون ناجماً عن حدث مرهق عاطفياً أو جسدياً .

وأضافت جمعية القلب الامريكية، إنه قد يتم تشخيص متلازمة القلب المنكسر خطأً على أنها نوبة قلبية لأن الأعراض ونتائج الاختبارات متشابهة، تُظهر الاختبارات تغيرات كبيرة في إيقاع القلب وتحليل الدم و الذى يعتبر نموذجية للنوبة القلبية، ولكن على عكس النوبة القلبية، لا يوجد دليل على انسداد شرايين القلب.

في متلازمة القلب المنكسر، يتضخم جزء من قلبك مؤقتًا ولا يضخ الدم جيدًا، بينما يعمل باقي قلبك بشكل طبيعي أو حتى بانقباضات أكثر قوة، يمكن أن تؤدي متلازمة القلب المكسور إلى فشل شديد في عضلة القلب على المدى القصير، وفي حالات نادرة، يمكن أن تكون قاتلة، كما إن متلازمة القلب المنكسر يمكن علاجها، وهم معرضون لخطر الإصابة بها مرة أخرى.

وأكدت جمعية القلب الامريكية، إن علامات وأعراض متلازمة القلب المنكسر تحتلف عن أعراض النوبة القلبية، ففي متلازمة القلب المنكسر، تظهر الأعراض فجأة بعد ضغوط عاطفية أو جسدية شديدة.

بعض الاختلافات الأخرى:

لا تظهر فحوصات الدم أي علامات تشير إلى وجود ضرر في القلب.

لا يظهر تصوير الأوعية الدموية أي علامات على وجود انسداد في الشرايين التاجية.

تظهر الاختبارات انتفاخًا وحركة غير عادية في الحجرة السفلية اليسرى للقلب (البطين الأيسر).

يذكر، أن اللاعب أحمد رفعت كان قد توفى صباح يوم السبت الماضى فجأة، رغم تحسن حالته وخروجه من المستشفى.



