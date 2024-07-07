إزاى تعرف أعراض السكتة القلبية المفاجئة وتنقذ المصاب بها.. بعد وفاة أحمد رفعت

كتبت فاطمة خليل

رحل عن عالمنا اللاعب أحمد رفعت عن عمر 31 عامًا بعد أن تعرض لتوقف فى عضلة القلب أو سكتة قلبية مفاجئة، لذا نتعرف في هذا التقرير على أعراض السكتة القلبية المفاجئة وكيف تنقذ المصاب بها.

وبحسب موقع uc health عندما يتعرض شخص ما لنوبة قلبية مفاجئة، فإن قدرة الأشخاص القريبين على تحديد الحالة والتصرف يمكن أن يكون العامل الحاسم في بقاء هذا الشخص على قيد الحياة.

في حالة السكتة القلبية، يحدث بشكل مفاجئ، حيث يتوقف قلب الشخص ولن تتمكن من اكتشاف نبضه، كما سيفقد الشخص وعيه ويتوقف عن التنفس.

تحدث السكتة القلبية بسبب مشكلة في النظام الكهربائي للقلب وقد لا تكون حالة قابلة للكشف قبل حدوثها.

إن الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين فقط يمكن أن يحسن بشكل كبير من فرص البقاء على قيد الحياة في حالات السكتة القلبية.

قد يكون لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بأي من الحالتين عوامل خطر متعددة، مثل تاريخ التدخين، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، ونمط الحياة المستقر، لذلك من المهم أن تكون على دراية بصحتك وتفهم المخاطر.

3 علامات للسكتة القلبية

هناك ثلاث علامات تشير إلى السكتة القلبية، وهي فقدان الوعي المفاجئ، وانعدام النبض، وعدم التنفس.

كما قد تشير أعراض أخرى، مثل الدوخة أو ألم الصدر، إلى السكتة القلبية، ولكنها قد تكون مرتبطة أيضًا بحالات أخرى.

في بعض الأحيان تظهر علامات وأعراض أخرى قبل أو مع السكتة القلبية المفاجئة وقد تشمل هذه:

انهيار مفاجئ

ضيق في التنفس

ضعف

خفقان القلب – وهو عبارة عن نبضات قلب سريعة

علاج السكتة القلبية المفاجئة



الاتصال بالإسعافات الطبية فورًا إذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص آخر يتعرض لسكتة قلبية مفاجئة.

الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) إذا كان الشخص لا يتنفس أو لا ينبض نبضه، يجب عليك البدء في الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) على الفور يمكن أن يساعد هذا في الحفاظ على تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ حتى وصول المساعدة الطبية.

استخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED): إذا كان جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED) متاحًا، فيجب استخدامه فورًا. يمكن أن يساعد هذا الجهاز في إعادة تنظيم إيقاع القلب إلى طبيعي.

وفي المستشفى يتم إعطاء الأدوية للمساعدة في تحسين تدفق الدم إلى القلب، وتخفيف الألم، وتقليل خطر حدوث مضاعفات أخرى.