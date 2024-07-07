وفاة أحمد رفعت.. متلازمة القلب المكسور وطرق الوقاية من تأثير الضغوط النفسية

كتبت فاطمة خليل

تسببت وفاة اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت أمس السبت فى صدمة كبيرة فى الشارع المصرى، ورحل أحمد رفعت عن عالمنا فى عمر 31 عامًا بعد أن تعرض لتوقف فى عضلة القلب، وكان أحمد رفعت قد ظهر فى أحد البرامج التليفزيونية وأشار إلى تعرضه لضغط نفسي شديد قبل أسابيع قليلة من وفاته، لذا نتعرف فى هذا التقرير على متلازمة القلب المنكسر وهل يمكن أن يؤدي الحزن والضغوط النفسية إلى الوفاة وطرق الوقاية.

ما متلازمة القلب المكسور؟

متلازمة القلب المكسور هي حالة قصيرة المدى حيث تضعف عضلة القلب بسرعة، ويحدث هذا عادة بعد التعرض لضغوط جسدية أو عاطفية مفاجئة عندما لا يعمل جزء من قلبك بشكل جيد، قد تعمل الأجزاء الأخرى بجهد أكبر، بحسب ما نشر موقع كليلفيلاند كلينيك.

يمكن أن يؤدي ضعف عضلة القلب إلى تعطيل إمداد قلبك بالدم وقدرته على ضخ الدم، إذا كان قلبك لا يضخ الدم بشكل جيد، فهذا يضر جسمك بأكمله، وتعتمد كل خلية في جسمك على الإمداد الثابت بالأكسجين الذي يحمله دمك.

أعراض متلازمة القلب المكسور

قد تشعر بأعراض متلازمة القلب المكسور في غضون دقائق إلى ساعات بعد الحدث المجهد، ويؤدي إطلاق هرمون التوتر إلى صعق عضلة القلب بشكل مؤقت، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مشابهة للنوبة القلبية النموذجية.

تشمل علامات وأعراض متلازمة القلب المكسور ما يلي:

ألم مفاجئ وشديد في الصدر (الذبحة الصدرية) — أحد الأعراض الرئيسية.

ضيق التنفس — من الأعراض الرئيسية.

ضعف البطين الأيسر لقلبك — علامة رئيسية.

عدم انتظام ضربات القلب .

انخفاض ضغط الدم

خفقان القلب.

الإغماء

ما أسباب متلازمة القلب المكسور؟

لا يستطيع الباحثون تحديد أسباب متلازمة القلب المكسور، لكنهم يعتقدون أن حدثًا مرهقًا مثل الطلاق أو حادث سيارة أو فقدان الوظيفة يمكن أن يسببها، وعندما تتفاعل مع الإجهاد الجسدي أو العاطفي، يطلق جسمك هرمونات التوتر في الدم. يعتقد الخبراء أن هذه الهرمونات تتداخل مؤقتًا مع وظيفة القلب.

ما أنواع الضغوط العاطفية والجسدية التي يمكن أن تسبب متلازمة القلب المكسور؟

من أمثلة الضغوطات العاطفية المفاجئة ما يلي:

الحزن من وفاة أحد أفراد أسرته أو خسارة كبيرة أو ذات معنى (العلاقة أو المنزل أو المال أو حيوان أليف محبوب).

أخبار سارة (حفلات مفاجئة، الفوز بمبلغ كبير من المال).

اخبار سيئة.

الأحداث المؤلمة مثل الحوادث أو الزلازل.

الخوف الشديد (التحدث أمام الجمهور والسطو المسلح).

الغضب الشديد.

من أمثلة الضغوطات الجسدية المفاجئة ما يلي:

ألم حاد.

حدث جسدي مرهق.

المشكلات الصحية، بما في ذلك نوبات الربو، أو صعوبة التنفس، أو النوبات، أو السكتة الدماغية، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم)، أو فقدان كمية كبيرة من الدم، أو الجراحة.

ما هي عوامل الخطر لمتلازمة القلب المكسور؟

أنت أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القلب المكسور إذا:

عمرك أكبر من 50 عامًا.

كنت تعاني من اضطراب نفسي مثل القلق أو الاكتئاب.

كنت تعاني من اضطراب عصبي مثل النوبات أو السكتة الدماغية.

هل يمكن الوقاية من متلازمة القلب المكسور؟

لا توجد طرق معروفة للوقاية من متلازمة القلب المنكسر. ومع ذلك، فإن تعلم إدارة التوتر وتقنيات حل المشكلات يمكن أن يساعدك على الحد من التوتر الجسدي والعاطفي.

يمكن أن تكون تقنيات الاسترخاء مفيدة أيضًا. بعض الأمثلة تشمل:

التنفس العميق أو كتابة اليوميات تساعد على تهدئة القلق.

أخذ حمام دافئ.

إضاءة الشموع المعطرة.

أخذ نفس طويل وعميق وإخراج الزفير ببطء.

اعتمادًا على مصدر التوتر لديك، قد تتمكن من الانضمام إلى مجموعة دعم للتحدث عن التوتر الذي تعاني منه ومشاركة مهارات التأقلم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعادات الصحية أن تساعدك على إدارة التوتر الجسدي أو العاطفي. وتشمل هذه العادات:

تناول الأطعمة المغذية مثل تلك الموجودة في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام (على الأقل خمس مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة).

الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.

تجنب التدخين والكحول.