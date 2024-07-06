10 دقائق يوميًا تصنع المعجزات.. تعرف على فوائد ركوب الدراجة

كتبت مروة هريدى

يبدو إيجاد الوقت لممارسة التمارين الرياضية المكثفة أمرًا شاقًا في كثير من الأحيان، ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن حتى التمارين القصيرة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتنا ولياقتنا البدنية، مثل ركوب الدراجات، حيث تعمل حركة الدواسة الإيقاعية على إشراك مجموعات عضلية كبيرة، مثل العضلة الرباعية الرؤوس وأوتار الركبة والساقين، بينما توفر أيضًا تمرينًا فعالًا للقلب والأوعية الدموية، حيث يرفع هذا النشاط الهوائي معدل ضربات القلب، مما يزيد من تدفق الدم وتوصيل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وفقًا لموقع "Onlymyhealth".

فيما يلى .. فوائد ركوب الدراجة لمدة 10 دقائق يوميًا:

- مفيدة لصحة القلب

عندما تركب دراجة، فأنت في الواقع تضع قلبك في العمل، حيث تقدم ركوب الدراجات، سواء في الأماكن المغلقة على دراجة ثابتة أو في الهواء الطلق على دراجة تقليدية، فوائد عديدة للقلب والأوعية الدموية تساهم في الصحة العامة وتعزز طول العمر، من خلال تقوية عضلة القلب وتحسين الدورة الدموية، ويساعد ركوب الدراجات في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. تعمل التمارين الهوائية المنتظمة على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما يعزز صحة الجهاز القلبي الوعائي.

- إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن، فحاول ركوب الدراجة

إن ركوب الدراجات يحسن كفاءة استخدام الأكسجين ويعزز وظيفة الميتوكوندريا في العضلات، مما يسمح للأفراد بأداء المهام اليومية مع إجهاد أقل، إن ركوب الدراجات بكثافة معتدلة يحرق السعرات الحرارية، مما يجعله أداة فعالة لإدارة الوزن، وبمرور الوقت، يمكن أن يساعد ركوب الدراجات المنتظم الأفراد على تحقيق والحفاظ على وزن صحي، مما يقلل من خطر الإصابة بمشاكل صحية مرتبطة بالسمنة.

- ركوب الدراجات يقوي العضلات

بالإضافة إلى صحة القلب والأوعية الدموية، تساهم ركوب الدراجات أيضًا في تقوية العضلات، في حين تعمل الدواسة بشكل أساسي على تشغيل عضلات الجزء السفلي من الجسم، مثل العضلة الرباعية الرؤوس وأوتار الركبة والأرداف، إلا أنها توفر أيضًا تمرينًا مفيدًا لعضلات الجزء العلوي من الجسم، حيث تعمل الحركة المتكررة لركوب الدراجات على بناء القوة والقدرة على التحمل في الساقين.

- إذا كانت لديك مشاكل في وضعية الجسم، فحاول ركوب الدراجة

تتطلب رياضة ركوب الدراجات إشراك الجذع للحفاظ على التوازن والوضعية، وخاصة عند الركوب على أرض غير مستوية أو بسرعات أعلى، تعمل عضلات البطن، بما في ذلك العضلة المستقيمة البطنية والعضلة المائلة، على تثبيت الجذع والحوض، وتحسين قوة الجذع واستقراره، وبينما تستهدف رياضة ركوب الدراجات الجزء السفلي من الجسم بشكل أساسي، فإنها تنطوي أيضًا على عضلات الجزء العلوي من الجسم بدرجة أقل، حيث يتم إشراك عضلات الذراعين والكتفين إلى حد ما.

- ركوب الدراجات يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

إن التأثيرات التراكمية لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وزيادة القدرة على التحمل، وتقوية العضلات من خلال ركوب الدراجات يمكن أن تساهم في طول العمر وتحسين جودة الحياة بشكل عام، وتشير الأبحاث إلى أن النشاط البدني المنتظم، حتى في فترات قصيرة، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وزيادة متوسط العمر المتوقع، وقد ارتبط ركوب الدراجات المنتظم بانخفاض معدل الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.

- ركوب الدراجات يفرز هرمونات السعادة

إن النشاط البدني، بما في ذلك ركوب الدراجات، يفرز الإندورفينات - والتي يشار إليها غالبًا باسم هرمونات "الشعور بالسعادة" والتي تعزز الحالة المزاجية الإيجابية وتقلل من مستويات التوتر، كما أن ركوب الدراجات في الهواء الطلق يعرض الأفراد لأشعة الشمس الطبيعية، والتي يمكن أن تعزز إنتاج فيتامين د وتحسن الحالة المزاجية والرفاهية العقلية.