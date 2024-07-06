وزير الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة يفتتحان عددًا من المنشآت بنادى الطالبية

كتبت - مرام محمد

واصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمرافقة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم، ثالث جولاته الافتتاحية الموسعة، والتي اشتملت على افتتاح العديد من المنشآت الرياضية والفاعليات الرياضية، التي تأتي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ويتم تنفيذها داخل نادي الطالبية بمحافظة الجيزة.

وقام وزير الرياضة بمصاحبة محافظ الجيزة ولفيف من قيادات الشباب والرياضة بافتتاح ملعب لكرة القدم السباعي وأيضًا افتتاح ملعبين للكرة الطائرة، كما قام صبحي ومرافقيه بتفقد حمام السباحة المغطي للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات الخاصة بأمن وسلامة حمام السباحة المغطي.

وتابع وزير الرياضة فاعليات بطولة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية والتي يستضيفها نادي الطالبية، وحرص وزير الرياضة على مشاركة الاتحاد المصري للرياضة للجميع في المهرجان الترويجي الذي تنظمة الوزارة بالتعاون مع الاتحاد.

واختتم الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الجيزة جولتهم الافتتاحية بحضور فاعليات بطولة الألعاب الإلكترونية، وحرصا على مشاركة الشباب والأسر الأنشطة الشبابية والفاعليات الرياضية التي يستضيفها النادي.

وعبر "صبحي"، عن سعادته بالأنشطة المتعددة والمتنوعة التي يقدمها نادي الطالبية لمرتاديه والتي شارك فيها الكثير من الشباب والأسرة المصرية، حيث اشتملت الفاعليات التي تم تنظيمها اليوم علي أنشطة متنوعة استهدفت مختلف الأعمار السنية.

وعبر المهندس عادل النجار عن سعادته بأن تشهد أولى أنشطته كمحافظ للجيزة افتتاح عدد من الملاعب الجديدة وكذا رفع كفاءة عدد من المنشآت الرياضية بعدد من أحياء المحافظة.

وأكد المحافظ سعى المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإتاحة كافة الأنشطة والرياضات للشباب بكافة أنحاء المحافظة.