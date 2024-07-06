محافظ الجيزة يطمئن المواطنين: ملف مياه الشرب على رأس أولوياتى

كتبت - مرام محمد

آمال وطموحات كبيرة يحملها أبناء محافظة الجيزة تجاه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجديد، إذ ينتظرون رؤى جديدة تنعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة لهم، خاصة مع وجود تحديات كبيرة تحتاج لإيجاد حلول جذرية لها، قطع فيها المحافظون السابقون شوطًا كبيرًا.

وطالب مواطنون بضرورة العمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم، والتواجد الدائم ميدانيًا للتواصل المباشر معهم ومعرفة مشكلاتهم على أرض الواقع وتقديم حلول وخطط جديدة تضمن لهم الأفضل، وتكثيف الرقابة والمتابعة للشارع من قبل المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، واعتبار مشروعات البنية التحتية على رأس الأولويات.

ومن جانبه، طمأن المهندس عادل النجار، في أولى تصريحاته بعد أدائه اليمين الدستورية محافظًا للجيزة، المواطنين، مؤكدًا لهم العمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم والتواجد الدائم على الأرض مع النواب وجميع القيادات التنفيذية للتواصل المباشر معهم، وتحقيق ما يرجونه، وبذل أقصى ما في قدراتهم واستطاعتهم في سبيل خدمتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى فى اهتماماته، موضحًا أنه على دراية كاملة بكافة مشاكل المحافظة وأنه سيسعى جاهدًا على تحقيق أمال وطموحات المواطن الجيزاوى.

وأوضح أن ملفات مياه الشرب والنظافة ومخالفات البناء ومواجهة الإشغالات تأتى على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية، مؤكداً حرصه على بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.