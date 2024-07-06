محافظ الجيزة: تحسين مناخ العمل لذوى القدرات الخاصة

كتبت - مرام محمد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمرافقة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبحضور النائب طارق حسانين رئيس نادي الترسانة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، اليوم، ملتقى توظيف ومعرض ذوي الهمم، والذي أقيم بنادي الترسانة بميت عقبة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر، أولى ووجه بتوفير كافة أشكال الدعم لتأهيل أبناء مصر من ذوي الهمم لسوق العمل، وهو ما تم العمل عليه من أجل تمكينهم وإيجاد فرص العمل لهم.

وأضاف "صبحي": "نحن هنا اليوم بمقر نادي الترسانة بميت عقبة من أجل تمكين الشباب من ذوى الهمم، والذي سيتم عن طريق ملتقى "توظيف مصر" لذوي الهمم، وتنفذه الوزارة تحت شعار خطوة بخطوة معاك للوظيفة إللي تناسبك".

وحرص وزير الرياضة على الاستماع من مسؤلي التوظيف للشركات المشاركة بمبادرة التوظيف لأبنائنا للتعرف منهم عن طبيعة الوظائف المقدمة والرواتب المقترح تقديمها للحاصلين على الفرص الوظيفية.

وتوجه صبحي بالشكر إلى جميع الشركات لحرصها على المشاركة في هذا الملتقي، والذي شارك به 23 شركة من القطاع الخاص وألف من المتقدمين للحصول على تلك الوظائف، مؤكدًا: "إننا نسير وفق توجيهات القيادة السياسية ومنها برنامج توفير العديد من فرص العمل وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل".

ومن جانبه، قدم المهندس عادل النجار التهنئة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتجديد الثقة، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.

وأكد محافظ الجيزة، عزم المحافظة لدعم الشباب بمختلف القطاعات وتحسين مناخ العمل لذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الاهتمام بالرياضة ورفع كفاءة المنشآت الرياضية يأتى على رأس خطط العمل بالمحافظة، وذلك لخلق بيئة جاذبة للشباب لاكتشاف مواهبهم وتوفير فرص العمل المناسبة لإمكانياتهم من خلال عقد ملتقيات التوظيف بتلك المنشآت الرياضية.