محافظ الجيزة لرؤساء المدن: مطلوب منكم مجهود مضاعف والتفاعل مع المواطنين

كتبت - مرام محمد

سلسلة من الملفات والتحديات الكبيرة تنتظر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجديد؛ لاستكمال مسيرة العمل لخدمة أهالى المحافظة وتحقيق مطالبهم التي يتطلعون أن تحظى باهتمام أكبر خلال الفترة القادمة والتفاعل مع مشاكلهم.

ينتظر المهندس عادل النجار، العديد من الملفات والتحديات، في مقدمتها تطوير البنية التحتية بمدن وقرى المحافظة ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية بها، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، ومعالجة أزمة الباعة الجائلين والإشغالات والبناء المخالف، وإيجاد حلول لسوء حالة النظافة ومياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال لقائه الأول برؤساء الأحياء والمراكز والمدن، عرض المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤيته لإدارة العمل بالمحافظة، مؤكدًا أن مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى فى اهتماماته.

وأشار إلى أن ملفات مياه الشرب والنظافة ومخالفات البناء ومواجهة الإشغالات تأتى على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية، مؤكدًا حرصه على بذل كل الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

وأكد أن المواطن ينتظر الكثير لتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى والتفاعل مع المواطنين بالشارع.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى والتفاعل مع المواطنين بالشارع، موضحًا أنه على دراية كاملة بكل مشاكل المحافظة، وأنه سيسعى جاهدًا لتحقيق أمال وطموحات المواطن الجيزاوى.

وأكد ضرورة تنفيذ الأعمال وفق ما يتماشى مع رؤية الدولة وقيادتها السياسية لتحقيق المستهدف من خطط وبرامج التنمية بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هناك تقييما دوريا لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ونوابهم، قائلاً: "مطلوب منكم مجهود مضاعف وفكر غير تقليدي".



ووجه بضرورة تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودتها وكفاءتها، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد من قبل جميع العاملين في الديوان العام، وذلك لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.