هذه الفاكهة المجففة مهمة لصحة عظامك والغضاريف

كتبت مروة محمود الياس

الوصول إلى قوة العضلات والعظام هو ما يسعى إليه الكثير من الأشخاص، فكلنا في جميع مراحلنا العمرية نريد أن نتمتع بصحة وقوة عضلية جيدة، للوقاية من هشاشة العظام وتكسرها، والكثير من الأعراض المرضية الاخرى، مما يتطلب منا نظام تغذوي وحركي ورياضي وحياتي متكامل وصحي.

وفقا لتقرير نشر في موقع e medicine health الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن هناك الكثير من الأطعمة الصحية التي تعزز من صحة العظام، ولعل أهمها هو الالتزام بنظام غذائي يومي مثالي يحتوي على الخضراوات والفاكهه وينوع بين الكربوهيدرات والبروتين وخاصة البروتين الذي يعزز من قوة العضلات وقوة العظام، وكذلك الأغذية الغنية بالكالسيوم مثل الألبان وصفار البيض والكبده وغيرها.

ولكن يظل هناك أنواع من الفاكهة المجففة لا يعي البعض أهميتها وتركيز عناصرها نظرا لتجفيفها التي تجعلها تمد العظام بفائدة مركزة، ومن أهم هذه الأنواع:



ـ التين المجفف الذي يعد أحد أهم وأكبر الفواكه التي تعمل على تقويه العظام، وتقوى الغضاريف، فخمس حبات منه تساعد على إمداد الجسم بحوالى 90 ملغ من الكالسيوم كامله، فضلا عن احتوائه على ما يهم العظام ويعززها من نسبة عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم ايضا، هذه الحبات في اليوم الواحد تضمن الحصول على كم هائل من الكالسيوم وتعزيز وتقوية كبيرة للعظام والمفاصل والعضلات والغضاريف ايضا، لذا يفضل الالتزام بتناوله دون إسراف متعمد نظرا لنسب السكريات اه.

ثاني أفضل أنواع الفاكهة المجففة التي تعزز من صحة العظام هي الخوخ أو البرقوق المجفف، فهو نوع من الفاكهة المجففة تساعد على تعزيز نسب الكالسيوم في في الجسم وتقوي العظام بشكل ملحوظ كما أنها تحتوي على عوامل لتعزيز نسب فيتامين د في الجسم ايضا، لا تقف فوائده عند هذا الحد بل إنه يعمل على تعزيز كثافة العظام بشكل كبير فضلا عن أنها تقلل من فرص تهشم العظام وتحللها وصعوبة نموها، يضمن أيضا مرونة الجسم ومرونة العظام وتقويتها وسلامتها.