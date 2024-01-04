10 أطعمة توقف رغبتك في تناول السكر.. من الفواكه المجففة للشيكولاتة الداكنة

كتبت أمل علام

يقدم خبراء التغذية بعض الأطعمة التى تحتوي على لمسة من الطعم الحلو المقترنة بالمغذيات الكبيرة التي تعمل على ضبط نسبة السكر في الدم مثل الألياف والبروتين والدهون الصحية.

ووفقا لما ذكره موقع Eat This Not That، فإن لدى الإنسان رغبة فطرية في تناول الحلويات، حيث إن الكربوهيدرات البسيطة (المعروفة أيضًا باسم السكريات) تؤثر على مناطق الدماغ التي تفرز الإندورفين، أو هرمونات الشعور بالسعادة، بالإضافة إلى ذلك، ترتبط الحلويات أو المكافآت مثل كعكة عيد الميلاد أو الحلويات التي يتم الاستمتاع بها في المناسبات الخاصة، ونتيجة لذلك، يستمتع معظم الناس بالحلويات وغالباً ما يشتهونها.

المشكلة هي أننا نأكل الكثير من السكر المضاف، وتوصي جمعية القلب الأمريكية بأن تحدد النساء كمية السكر المضاف إلى 6 ملاعق صغيرة (100 سعرة حراري أو 25 جرامًا) يوميًا للنساء و9 ملاعق صغيرة (150 سعرة حرارية أو 36 جرامًا) للرجال.

تظهر مجموعة من الأبحاث أن السكر المضاف الزائد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والالتهابات الجهازية، والعديد من الحالات الأخرى.

ذكرت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Nutrition Research and Practice أن الأفراد الذين تناولوا كميات أكبر من السكر المضاف كانوا أكثر عرضة أيضًا لخطر متزايد للنتائج الصحية السلبية والوفاة مقارنة بأولئك الذين تناولوا كمية أقل من السكر المضاف في نظامهم الغذائي، ووجدت الدراسة أيضًا أن الأطعمة الحلوة بشكل طبيعي، مثل الفاكهة، لا تزيد من المخاطر الصحية.

فيما يلي 10 أطعمة يمكن تناولها عند الشعور بالرغبة في تناول الحلويات..

1.الفاكهة المغطاة بالشوكولاتة الداكنة أو الفراولة المغطاة بالشيكولاتة..

تعتبر الفراولة المغطاة بالشوكولاتة طريقة رائعة للحصول على القليل من الحلاوة لأنها مصدر جيد للألياف والمركبات النشطة الأخرى التي تساعد على إبطاء إطلاق الكربوهيدرات في مجرى الدم، علاوة على ذلك، من المعروف أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مركبات الفلافونويد التي تساعد على تحسين صحة القلب، قد تتبادر إلى ذهنك الفراولة باعتبارها ثمرة رائعة يمكنك غمسها في الشوكولاتة، لكن الخيارات الصحية الأخرى تشمل شرائح الكيوي والبرتقال والموز.



الفواكه المجففة

2.الفاكهة المجففة..

تعتبر الفواكه المجففة خيارًا رائعًا للاستمتاع بها بدلاً من تناول كيس من العلكة أو غيرها من الحلويات السكرية التي لا تحتوي على عناصر غذائية أساسية، توفر الفواكه المجففة جميع الفيتامينات والمعادن والألياف والمغذيات النباتية المفيدة الطازجة،يمكن تناول القليل منها اذا شعرت بحاجتك الى تناول السكريات على سبيل المثال، تحتوي 5 إلى 6 حبات من المشمش المجفف على حوالي 110 سعر حراري بينما تحتوي 3 حبات من المشمش الطازج على حوالي 60 سعرة حرارية.

3.اللبان الخالي من السكر..

في كثير من الأحيان، قد تكون قطعة من العلكة أو اللبان الخالية من السكر هي ما تحتاجه للتخلص من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، وذلك لأنه عندما نشعر بالقلق أو التوتر، يمكن أن تزيد الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، أظهرت الأبحاث التي أجريت على مدى أكثر من 80 عامًا حول مضغ اللبان أنه يمكن أن يساعد في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية وزيادة فترة الانتباه.

4.الشوكولاته الداكنة..

الشوكولاتة الداكنة هي طريقة رائعة لمحاربة الرغبة الشديدة في تناول شيء حلو، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مستويات أعلى من الكاكاو، الذي يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة التي تساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتقليل المخاطر العامة للإصابة بأمراض القلب، ابحث عن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% كاكاو على الأقل واستمتع بها باعتدال للحفاظ على سعراتك الحرارية تحت السيطرة.



الخبز المصنوع من الموز

5.خبز الموز برقائق الشوكولاتة..

يمكن أن يكون الخبز السريع بديلاً رائعًا للمخبوزات التقليدية الغنية بالسكر والتي تحتوي على سعرات حرارية ودهون وسكر، ولا تحتوي على أي عناصر غذائية مفيدة أخرى نسبيًا، باستخدام حلاوة الفاكهة أو الخضار في الخبز أو الكعك، يتم استخدام كمية أقل من السكر المضاف لصنع الخبز السريع، يمكنك أيضًا خبزها بنفسك واستخدام مزيج سكر ستيفيا، حتى تتمكن من تقليل السكريات المضافة بشكل أكبر. يضيف المنتج الموجود في الوصفة الألياف والمواد المغذية الأساسية.

6.الفاكهة الطازجة..

الفاكهة حلوة بشكل طبيعي ويمكن أن تمنع الرغبة الشديدة في تناول السكر، السكر الطبيعي الموجود في التوت والتفاح والحمضيات والعنب والفواكه الأخرى سوف يرضي رغبتك في تناول الحلويات، تعمل الألياف الموجودة في الفاكهة على تأخير عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات، مما يزيد من إشباعك للتغلب على رغباتك الشديدة.



الزبادى بالفراولة

7. الزبادي..

يمكن أن يكون الزبادي المنكه طريقة رائعة لإشباع رغبتك الشديدة في تناول شيء حلو مع الحصول على البروتين عالي الجودة والكالسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى في نظامك الغذائي، يساعد البروتين على إبطاء عملية الهضم، لذا فهو يساعد على تخفيف إطلاق السكر في مجرى الدم، الخيار الأكثر صحة هو الزبادي اليوناني بدون سكر مضاف أو المحلى ببدائل السكر الخالية من السعرات الحرارية.

8.مزيج من الفواكه المجففة والمكسرات ..

يُعد المزيج من الفواكه المجففة والمكسرات طريقة رائعة للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول شيء حلو، توفر الفواكه المجففة والشوكولاتة في الخلطات ما يكفي من الحلاوة بينما توفر المكسرات الألياف والبروتين، يحتوي المزيج على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون الإجمالية، مع حوالي 150 سعرة حرارية لكل ربع كوب.

9.الجبن مع التوت..

هناك العديد من العلامات التجارية للجبن القريش مع الفاكهة، مما يضفي لمسة من الحلاوة مع الفوائد الإضافية للفوائد الغذائية للجبن القريش، الجبن القريش غني بشكل طبيعي بالبروتين وقليل السكر المضاف، عادةً ما تكون الأجزاء التي يتم تقديمها مرة واحدة أقل من 150 سعرة حرارية وهي حلوة بما يكفي لمنع تناول الحلويات.

10 .بارأو قطعة الجوز بالبذور..

يعد تناول الطاقة الغنية بالبروتين أو تناول الوجبات الخفيفة إحدى الطرق المفضلة لدي التي تجعلني أشعر وكأنني أستمتع بتناول الحلوى، أبحث عن بار او قطعة تحتوي على أقل من 8 جرامات من السكر المضاف (ملعقتين صغيرتين) ولا تزيد عن 200 سعر حراري،