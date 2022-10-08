6 أسباب تجعلك تتناول الفواكه الجافة كل صباح.. أبرزها تقوية المناعة

كتبت ميرفت رشاد

تعد الفواكه الجافة من الوجبات الخفيفة واللذيذة والصحية حقًا، وهي الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بوجبات الطعام أثناء التنقل، حيث لا تتطلب تحضيرًا ويمكن تناولها في أي مكان وفي أي وقت، مقارنة بالفواكه العادية، يسهل تخزين الفواكه الجافة وتتمتع بفترة صلاحية أطول، تحتوى على المزيد من العناصر الغذائية المركزة بكميات أقل لأنها فواكه كاملة الحجم تتقلص بعد التجفيف، وإليك الفوائد العديدة لتناول الفواكه الجافة كل صباح، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

إليك سبب وجوب تناول الفواكه الجافة كل صباح

يعزز المناعة

نحتاج إلى الاستفادة من كل مصدر قد يقوي مناعتنا ، الفاكهة الجافة هي مصدر كبير للعناصر الغذائية التي تدعم جهاز المناعة، البوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والمغنيسيوم كلها وفيرة فيها،كما أنها مصدر كبير لمضادات الأكسدة المعززة للمناعة.

يعزز نمو الشعر الفواكه الجافة مثل اللوز وغيرها رائعة للشعر، إنها تعزز ذاكرتك وتوفر حيوية لجسمك، عند تناوله كفواكه جافة ، اللوز على وجه الخصوص، الغني بفيتامين هـ ، يساعد على تقوية جذور الشعر، محتوى التمر العالي من الحديد واللوز يجعلها خيارًا رائعًا لتناول الإفطار لأنه يمنع تساقط الشعر.

وفيرة في مضادات الأكسدة تعتبر الفواكه الجافة مفيدة للغاية للشعر والبشرة لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة، تشمل مضادات الأكسدة الموجودة في الأنثوسيانين والمواد الكيميائية النباتية الأخرى. لحماية الدماغ ، يمكن لبعضهم عبور الحاجز الدموي الدماغي، كما أنها تساعد على تحسين فعالية عمل الدماغ.

نسبة عالية من الألياف

تساعدك غالبية الفواكه الجافة في الحصول على الألياف اليومية التي يحتاجها جسمك، الألياف تبطئ عملية الهضم في الجسم بعد الفاكهة ، تحتل الفواكه المجففة المرتبة الثانية كأعلى مصدر للألياف، تحتوي على 14 جرامًا على الأقل من الألياف الغذائية لكل 1000 سعرة حرارية، المشمش هو المصدر الأكثر وفرة وقوة من الألياف من بين جميع الفواكه الجافة، مجموعة أخرى من الفواكه الجافة المناسبة للإفطار تشمل التوت البري والبرقوق والزبيب.

غني بالحديد يعتبر التمر مصدرًا كبيرًا للحديد ويوصى به للمرضى الذين يعانون من فقر الدم، يزيد الحديد من مستويات الهيموجلوبين في الدم، الحديد مفيد جدًا للنساء لأن نقص الحديد يؤثر عليهن بشكل أكثر شيوعًا من الذكور نتيجة لذلك ، يُنصح النساء بتناول التمر على الإفطار لمنع نقص الحديد.

بمثابة وجبة خفيفة صحية

تعد الفاكهة الجافة من أفضل خيارات الإفطار لأي شخص يكافح من أجل الالتزام بنظام غذائي أثناء محاولة إنقاص الوزن، الفواكه المجففة مليئة بالعناصر الغذائية وتسريع عملية التمثيل الغذائي مع وجود القليل من السعرات الحرارية، توفر الفواكه الجافة كلاً من الدهون الأساسية والكربوهيدرات.