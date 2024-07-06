اليوم السابع
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تحديات تواجه محافظ الجيزة الجديد.. أبرزها مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمات بالقرى

السبت، 06 يوليو 2024 04:00 ص
تحديات تواجه محافظ الجيزة الجديد.. أبرزها مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمات بالقرى محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تتطلب المرحلة القادمة بمحافظة الجيزة وبعد حركة المحافظين الجديدة، العمل الجاد من الجميع لتحسين سبل الحياة وتوفير الخدمات لأهالى المحافظة، خاصة وأن الجيزة بها العديد من التحديات والملفات العاجلة التي ستواجه المحافظ الجديد، وتتطلب عملًا سريعًا وجادًا.

وتنتظر المحافظ الجديد عدة ملفات، أهمها تطوير البنية التحتية بمدن وقرى المحافظة ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية بها وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتنفيذ حملات مكثفة على التجار للتصدى لمحتكرى السلع ومعالجة أزمة الباعة الجائلين والإشغالات والبناء المخالف، وإيجاد حلول لسوء حالة النظافة ومياه الشرب والصرف الصحي.

وينتظر أيضا أهالي الجيزة من المحافظ الجديد خلال المرحلة المقبلة القيام بحركة تغييرات شاملة للمحليات، وجولات ميدانية على أرض الواقع لرصد المشكلات.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت خلال السنوات الأخيرة مشروعات تنموية في قطاعات الطرق والمرافق والإسكان، بما يزيد عن 1809 مشروعات ضمت محطات مياه شرب وصرف صحى ومستشفيات ومدارس ومشروعات الإسكان بديل المناطق العشوائية غير الآمنة وطرق ومحاور مرورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.







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