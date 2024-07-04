اليوم السابع
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وعود عادل النجار محافظ الجيزة للمواطنين فى أول يوم عمل.. فيديو

الخميس، 04 يوليو 2024 01:59 م
وعود عادل النجار محافظ الجيزة للمواطنين فى أول يوم عمل.. فيديو عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثًا مباشرًا، من ديوان عام محافظة الجيزة، بعد تولي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مهام منصبه، وذلك ضمن التشكيل الوزاري وحركة المحافظين الجدد.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اهتمامه بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتواجد الدائم على الأرض مع النواب وجميع القيادات التنفيذية للتواصل المباشر مع مواطني المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وفي رسالته لمواطني المحافظة في أول تصريحاته، تمنى أن يكون على قدر طموح وآمال المواطنين، ووعد بتحقيق ما يتمنوه وبذل أقصى ما في استطاعته في سبيل خدمتهم.

وشهدت محافظة الجيزة خلال السنوات الأخيرة مشروعات تنموية غير مسبوقة في قطاعات الطرق والمرافق والإسكان، سواء مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة أو مشروعات الدولة أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وضمت تلك المشروعات محطات مياه شرب وصرف صحى ومستشفيات ومدارس ومشروعات الإسكان بديل المناطق العشوائية غير الآمنة وطرق ومحاور مرورية؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويطمح أهالي المحافظة، بمواصلة تلك المشروعات وتحقيق المزيد منها في قطاع البنية التحتية، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل الجاد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.







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