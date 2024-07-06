البابا فرنسيس يبعث رسالة إلى شباب مؤتمر الكنيسة اللاتينية بمصر

كتب: محمد الأحمدى

بعث قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان رسالة تشجيعية إلى الشباب المشاركين في المؤتمر الصيفي السنوي للكنيسة اللاتينية بمصر، المنعقد في بيت سان مارك، ببرج العرب، بالإسكندرية، تحت شعار "صلاتي مجدافي"، في الفترة من الرابع، وحتى الثامن من يوليو الجاري.

وشجع الأب الأقدس الشباب والشابات على التعمق في معنى الصلاة في حياتهم، ودعاهم ليكونوا رسلًا للانجيل، وشهودًا للفرح والرجاء.

و منح الحبر الأعظم البابا فرنسيس بركته الرسولية إلى المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وجميع المشاركين بالمؤتمر.