بابا الفاتيكان يحذر من تشريع المخدرات ويصف التجار بـ"القتلة"

فاطمة شوقى

وصف البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، تجار المخدرات بأنهم "قتلة"، وأدان القرارات الأخيرة لبعض الدول من تشريع المخدرات، وذلك خلال خطاب ألقاه أمس في اليوم العالمى لمكافحة استهلاك المخدرات والإتجار غير المشروع.



ووفقا لإذاعة الفاتيكان ، فقد خصص البابا فرانسيس درسه الأسبوعى فى التعليم المسيحى بالكامل للتأمل في تعاطى المخدرات، ودعا إلى زيادة جهود الوقاية والعلاج للمدنيين، كما أنه قال إنهم أبناء الله ويستحقون احترام كرامتهم.



وأشار البابا فرانسيس، إلى أن تشريع المخدرات يجعل الشباب يستهلكونها بشكل أكبر، وقال: "بعد أن علمت بالكثير من القصص المأساوية لمدمنى المخدرات وعائلاتهم، أنا مقتنع بأنه من الصواب أخلاقياً إنهاء إنتاج هذه المواد الخطرة والاتجار بها".

وأضاف بابا الفاتيكان أنه لمواجهة تعاطي المخدرات والاتجار بها، فإن "الوقاية" ضرورية ويجب أن يتم ذلك من خلال "تثقيف الشباب بالقيم التي تبني الحياة الشخصية والمجتمعية، ومرافقة المحتاجين، ومنح الأمل للمستقبل".



كما وصف المتاجرين بالقتلة و"تجار الموت"، الذين أفسدهم جشعهم للمال والسلطة، وطلب منهم التوبة وتغيير طريقهم ، ودعا في الوقت نفسه إلى علاج المدمنين ووضع قوانين تدعم جهود الوقاية.