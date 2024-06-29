مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس اللقاء الأول للجنة الأسقفية للمهاجرين بـ"الكاثوليكية"

كتب: محمد الأحمدى

ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ورئيس اللجنة الأسقفية للمهاجرين، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، اللقاء الأول للجنة.

وحضر أيضًا الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، ورئيس اللجنة الكاثوليكية للعدالة والسلام بمصر.

وشارك المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، والفريق المعاون له، والآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، والعلمانيون العاملون مع المهاجرين، واللاجئين.

ودارت أعمال اللقاء الأول من نوعه عن سبل مساعدة المهاجرين واللاجئين بمصر، انطلاقًا من تعليم الكنيسة الكاثوليكية الرعوي والاجتماعي.