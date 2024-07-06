اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يترأس قداس رسامة كهنة فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

السبت، 06 يوليو 2024 09:23 ص
البابا تواضروس الثانى يترأس قداس رسامة كهنة فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية البابا تواضروس الثانى يترأس قداس رسامة كهنة
كتب: محمد الأحمدى

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأن صلوات القداس الإلهى لرسامة أباء كهنة فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بحضور أخبار الكنيسة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلى القداس الالهي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والقمص داود لمعي  وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.

وبعد صلاة الصلح تتم قداسته طقس صلوات رسامة  5 آباء كهنة جدد 4 للخدمة بكنائس الإسكندرية  وآخر لخدمة الكرازة في آسيا، وطقس رسامة القس سرابيون شفيق قمصا بكنيسة العذراء والبابا كيرلس عامود الدين بكليوباترا.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

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الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه




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