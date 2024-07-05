هل تساعدك الفيتامينات للعيش فترة أطول؟.. تقرير يجيب

كتبت فاطمة ياسر

سلطت دراسة حديثة نشرت فى مجلة Jama Network Open الضوء على عدم قدرة الفيتامينات فى خفض معدل الوفيات بسبب الأمراض المزمنة، فيستهلك البعض الفيتامينات لعلاج مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية ونقص العناصر الغذائية.

وأجريت الدراسة من قبل المعاهد الوطنية للصحة، حيث تم جمع بيانات من 400 ألف بالغ سليم في الولايات المتحدة على مدى 20 عامًا وتقييمها.

وادعت الدراسة أن واحدًا من كل ثلاثة بالغين يتناول الفيتامينات للوقاية من الأمراض، ووجدت الدراسة أن تناول الفيتامينات المتعددة لأكثر من 20 عامًا لن يكون له أي تأثير على طول العمر.

ولم تكن هناك تغييرات في خطر الوفاة إذا كان المريض يعاني من السرطان أو أمراض القلب أو أمراض الأوعية الدموية الدماغية، وخلصت إلى أن تناول الفيتامينات للعيش لفترة أطول هو ادعاء غير مدعوم.

وتم اختيار المشاركين في الدراسة من ثلاث دراسات سابقة، ولم يكن لديهم تاريخ من أمراض القلب أو غيرها من الأمراض المزمنة، وكانوا جزءًا من دراسة النظام الغذائي والصحة التابعة للمعاهد الوطنية للصحة - AARP، وتجربة فحص سرطان البروستاتا والرئة والقولون والمستقيم والمبيض.

ومن المثير للدهشة أن مستخدمي الفيتامينات يوميًا كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة بنسبة 4% من غير المستخدمين، وكانت الدراسة متابعة لتحليل أجراه فريق عمل الخدمات الوقائية في الولايات المتحدة في عام 2022، حيث لم يتم التوصل إلى أى استنتاج حول ما إذا كانت الفيتامينات المتعددة تقلل من خطر الوفاة.