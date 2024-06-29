اللي يزيد عن حده.. كثرة تناول الخضروات والعصائر تسبب هذه الأعراض

كتبت مروة محمود الياس

الخضروات هى المكون الأمثل والأهم على مائدتك وفي طبق كل وجبة، فهي توفر لك الكثير من الفيتامينات والمعادن وتعزز من عملية الهضم وتحسن من التمثيل الغذائي للتعاون فضلاً عن أنها تمدك بالمياه التي تحتاجها لترطيب جسمك وتبريد وخاصة في الطقس الحار، الألياف الموجودة في الخضروات تشعرك بالشبع لفترة طويلة ما يجعلها تساعدك على إدارة وزنك بشكل مثالي، فضلاً عن أنها تقيك الزيادة الحادة في الوزن وتجعل وجبتك متكاملة العناصر لا يمكن إغفالها أبدًا.

ولكن هل الكثير من الخضروات والمشروبات المستخلصة من الخضروات التي يفضلها الكثيرون ويتناولونها بشكل مفرط خلال اليوم رغبة منه في الاستفادة القصوى من فوائد الخضروات، هل هذا الإسراف مفيد أم ضار؟

يجيب تقرير نشر في موقع very well health الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض أن تناول الكثير من الخضروات قد يسبب مشكلات وأعراض مرضية معينة نظرًا لاحتواء هذه الخضروات على تركيز حاد من الألياف، التي تفيد إفادة مباشرة للجسم والصحه والجهاز الهضمي ولكن الإسراف في كميتها قد يؤدي إلى أعراض مرضية جانبية مثل:

تكون الغازات بكميات كبيرة مما يسبب تقلصات حادة في البطن.

الشعور بالامتلاء الشديد والانتفاخات الحادة ووجع في البطن وآلام.

عدم الراحة في الإخراج وعدم الراحة بشكل عام في من انتفاخ البطن والألم فيها.

قد يعاني البعض من اضطراب في الشهية مما يؤدي إلى فقدانها والشعور بعدم الرغبة في تناول الطعام لفترات طويلة.

الكثير من الخضروات والألياف قد لا يساعد في إدارة الوزن بشكل جيد قد يؤدي إلى خلل القدره على تثبيت الوزن او الخسارة أو المكسب فيه

تشنج المعدة واوجاعها

قد يعاني البعض من الإصابة بالإمساك الحاد وقد يعانى على النقيض البعض الآخر الاصابة بالإسهال.

فيما نصح الدكتور عبد المنعم ابراهيم استشاري الباطنة قصر العيني بضرورة ترشيد استهلاك الخضروات وعصائر الخضروات ولكن على الرغم من فوائدها العظيمه للجسم والصحة وسهولة امتصاصها إلا أن الكميات الكبيرة منها تؤدي للأعراض سالفه الذكر.

ولذا نصح ببعض من هذه النصائح:

اجعل وجبتك الأساسية متكاملة فلا تزيد من نسبة مقابل نسبة أخرى، اجعل الكربوهيدرات والخضروات والبروتين والنشويات متساوية الكميات قسم طبقك إلى أربعة أقسام

اهتم بتناول المياه التي تعزز من الهضم تناولك للمياه على مدار اليوم يعزز من هضم الألياف القاسية الموجوده في الخضروات.

عصير الخضروات جيد ومفيد ولكن لا يجب الإسراف فيه لأن تناوله بكثرة قد يؤدي إلى اضطراب حاله الهضم.

الخضروات الورقية أفضل انواع الخضروات تمدد بالمياه والألياف والصحة والترطيب.

يمكن إدخال الخضروات في الثلاث وجبات الرئيسية أو استخدامها كوجبة بين الوجبات وحدها كطبق من السلطة مفيد وصحي دون إسراف متعمد.