اعرف أفضل وقت لتناول المكملات الغذائية اليومية

كتبت إيناس البنا

يعتمد الكثير على الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية الأخرى لدعم الصحة بشكل عام، ومع ذلك، ببساطة تناول هذه الحبوب دون النظر إلى الوقت الأمثل لتناولها قد يقلل من فعاليتها أو حتى يسبب آثارًا جانبية غير مقصودة.

وفقا لتقرير موقع انديا اكسبريس فإن فهم التوقيت الأمثل لتناول المكملات الغذائية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على فعاليتها، ويمكن أن يؤدي تخصيص روتين المكملات الغذائية الخاص بك لأوقات معينة من اليوم إلى تعزيز الامتصاص وزيادة الفوائد إلى أقصى حد، مما يساعدك على تحقيق نتائج صحية أفضل.

عوامل يجب مراعاتها وقت تناول المكملات الغذائية

عند تحديد أفضل وقت لتناول المكملات الغذائية الخاصة بك، عليك أن تأخذ في الاعتبار بعض العوامل، يتم امتصاص الفيتامينات والمعادن المختلفة بشكل أفضل في أوقات محددة من اليوم، بعض المكملات الغذائية تحتاج أيضًا إلى تناولها مع الطعام، بينما يجب تناول البعض الآخر على معدة فارغة.

التوقيت يمكن أن يساعد في تقليل الآثار الجانبية، مثل اضطراب المعدة، اختر الأوقات التي تناسب جدولك اليومي لضمان الاستمرار.

الفيتامينات والمعادن المحددة وتوقيتها الأمثل



فيتامين د

من الأفضل تناول فيتامين د في الصباح مع وجبة الإفطار، خاصة إذا كانت الوجبة تحتوي على بعض الدهون، فهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، والتعرض لأشعة الشمس في الصباح يمكن أن يعزز فعاليته أيضًا.

أوميجا 3

تناول أوميجا 3 مع وجبات الطعام، ويفضل تناوله في الغداء أو العشاء، لتعزيز الامتصاص ولتقليل خطر التجشؤ.

فيتامين ب

قابل للذوبان في الماء ويفضل تناوله في الصباح، يمكن أن يساعد هذا التوقيت في تحسين مستويات الطاقة طوال اليوم حيث تدعم فيتامينات ب عملية التمثيل الغذائي.

المغنيسيوم

يؤخذ المغنسيوم بشكل مثالي في المساء، لأنه يمكن أن يعزز الاسترخاء ويحسن نوعية النوم بسبب تأثيره المهدئ على العضلات والجهاز العصبي.

الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء (مثل فيتامين C وفيتامين B)



تذوب هذه الفيتامينات في الماء ومن الأفضل تناوله على معدة فارغة، إما في الصباح أو بين الوجبات، للحصول على امتصاص مثالي.