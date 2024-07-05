إطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة فى 6 محافظات.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

تماشيا مع سياسات الدولة نحو التحول الرقمى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمام وزارة العمل بالتوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، أطلقت الوزارة البث التجريبى للمنصة الإلكترونية لخدمات العمالة غير المنتظمة، فى 6 محافظات، حتى الآن، وهى:

- الإسكندرية.

- بورسعيد.

- الجيزة.

- القليوبية.

- أسيوط.

- المنيا.

وتهدف المنصة إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، وميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أنها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى التعرف إلى المنظومة وتسجيل بياناتهم، والوقوف على أى ملاحظات، ووجهت الوزارة المحافظات بالعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المنصة الإلكترونية تجريبيا فى محافظة القاهرة خلال أيام، وهى أحد المحافظات الهامة من حيث الكثافة العمالية، وكثافة المشروعات، ومن المقرر أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة تجريبيا فى محافظتين كل أسبوع تمهيدا لتعميمها على مستوى كافة محافظات الجمهورية خلال شهرين على الأكثر.