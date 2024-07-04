نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير العقار 29 شارع هدى شعرواى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال تطوير العقار 29 شارع هدى شعرواي – ناصية شارع طلعت حرب – بحي غرب القاهرة ، والذي يميزه وجود الكافيه التاريخي الشهير "كافيه ريش" ، حيث تمت أعمال تطوير شاملة للعقار أعادت إليه رونقه وأبرزت به عناصر الجمال المعماري والهندسي ، وذلك في إطار برنامج تطوير القاهرة الخديوية.

كما تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي، أعمال ازالة العقار 1 ، 2 شارع المنصورية بحي وسط القاهرة ، وذلك لاستكمال أعمال تطوير سور القاهرة الشمالي والمنطقة المحيطة به في إطار برنامج تطوير القاهرة التاريخية.

يذكر أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، كلف اللواء إبراهيم عبد الهادى لمتابعة وإدارة مهام المنطقة الغربية للقاهرة، والدكتور حسام فوزى، فى إدراة المنطقة الشكالية ويتولى أشرف منصور يتولى مهام المنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوى مهام المنطقة الشرقية.



أعمال تطوير العقار 29 شارع هدى شعرواي



تطوير العقار 29 شارع هدى شعرواي