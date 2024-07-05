‫ تعرف على أهم أولويات وزير الزراعة الفترة القادمة

كتبت أسماء نصار

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هى الاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج، وكل ما يمس قوت المصريين والمزارع البسيط والريف المصري، وأنه سوف يسعى إلى تحقيق رؤية القيادة في توفير الغذاء للشعب المصرى في ظل الأزمات التي يشهدها العالم سواء السياسية أو الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الأزمات تحتم علينا الاعتماد على أنفسنا وتحقيق الأمن الغذائي من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أولويات وزير الزراعة خلال الفترة المقبلة:

1- خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية وسوف نراعي مصلحته في كل القرارات الصادرة عن الوزارة.

2- استكمال مسيرة التحدى التى بدأت لدعم المزارع الصغير.

3- العمل علي زيادة صادراتنا الزراعية.

4- تطوير الثروة الحيوانية والنهوض بالثروة السمكية والداجنة.

5-, تقديم الدعم لجميع مجموعات العمل بالوزارة لاستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة.

6- لا أفضل الجلوس في المكتب و زيارة كل مواقع العمل والانتاج وحل المشاكل على ارض الواقع.