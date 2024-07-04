اليوم السابع
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الخميس، 04 يوليو 2024 01:13 م
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وزارة الصحة تكشف 6 أعراض تدل على الإصابة بضربة الشمس.. إنفوجراف

الخميس، 04 يوليو 2024 01:07 م
وزارة الصحة تكشف 6 أعراض تدل على الإصابة بضربة الشمس.. إنفوجراف أعراض تدل على الإصابة بضربة الشمس
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 أعراض تدل على الإصابة بضربة الشمس، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ، وموجات الطقس السيئ التي تشهدها البلاد خلال فترات الصيف، وذلك يجب التوجه إلى المستشفيات حال الشعور بأي من هذه الأعراض، للاطمئنان وتوقيع الكشف الطبي، وفيما يلي الأعراض بالتفصيل :-

-ضعف عام بالجسم.

-الإحساس بالدوار.

-الشعور بالصداع.

-حدوث جفاف في الجلد.

- التنفس بصعوبة.

-زيادة معدل ضربات القلب.

انفوجراف
إنفوجراف

كان الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أكد أن البلاد تشهد اليوم استمرارا لـ ارتفاع درجات الحرارة بداية من منتصف الأسبوع، مشيرًا إلى أن اليوم هو ذروة الارتفاعات في قيم الحرارة، وأنه من المتوقع أن يشهد اليومُ تسجيل أعلى درجة حرارة على مستوى هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تصل اليوم إلى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى في الظل، و43 و44 درجة في محافظات جنوب الصعيد بالظل.

 







الصحة

ضربة الشمس

الاجهاد الحرارى

جفاف الجلد

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