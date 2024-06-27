علامات تدل على إصابتك بضربة الشمس خلال الموجات الحارة والإسعافات الأولية

كتبت إيناس البنا

ضربة الشمس هي حالة تهدد الحياة وتتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، يتم تعريفها على أنها درجة حرارة الجسم أعلى من (40 درجة مئوية).

وفقا لموقع "clevelandclinic "، ضربة الشمس، هي أشد أشكال الأمراض المرتبطة بالحرارة، ويمكن أن تؤدي ضربة الشمس إلى تلف الدماغ أو فشل الأعضاء أو الوفاة .

ما الذي يسبب ضربة الشمس؟

تحدث ضربة الشمس عندما لا يتمكن جسمك من تبريد نفسه، حيث تقوم منطقة بالدماغ بتحديد درجة حرارة الجسم الأساسية عند (37 درجة مئوية)، ولكن إذا كان جسمك يمتص حرارة أكثر مما يطلقها، فإن درجة حرارتك الداخلية ترتفع فوق هذه النقطة المحددة.

ما هي علامات وأعراض ضربة الشمس؟

ضربة الشمس هي حالة طبية طارئة، إذا ظهرت عليك أو على أي شخص تعرفه أي من العلامات أو الأعراض التالية، يجب التواصل مع الطوارئ على الفور:

عدم التعرق وجفاف الجلد .

الترنح .

مشاكل التوازن .

الهذيان والارتباك.

الدوخة .

التعرق المفرط الذي يستمر بعد التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية.

سخونة وتورم جلد.

انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم .

استفراغ و غثيان .

انخفاض إنتاج البول.

التنفس السريع أو عدم انتظام دقات القلب (سرعة ضربات القلب ).

الإغماء أو فقدان الوعي.

الضعف.

الإسعافات الأولية لضربة الشمس؟

تتطلب ضربة الشمس علاجًا طبيًا فوريًا، إذا كنت تنتظر وصول سيارة الإسعاف، فحاول تبريد الشخص قدر الإمكان عن طريق:

اجعل الشخص يستريح، مع رفع ساقيه قليلًا، في منطقة مظللة أو في مبنى أو غرفة أو سيارة باردة أو مكيفة.

إزالة أو تخفيف ملابس الشخص.

أعط الشخص مشروبًا بالكهرباء، أو الماء إذا لم يكن متوفرًا، يمكنك تحضير مشروب مملح بإضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى لتر واحد من الماء.

لا تعطي المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول.

لف الشخص بقطعة قماش مبللة، ثم ضع المروحة تجاهه، تبخر الماء على الجلد يساعد في التبريد.

ضع كمادات باردة

وضع كمادات الثلج على الرقبة، والفخذ، والإبطين.

شرب السوائل المملحة قليلاً، مثل المشروبات الرياضية أو الماء المملح.

وضع الشخص فو وضعية الاستلقاء في بيئة باردة ومظللة وجيدة التهوية.

الغمر في الماء البارد، إذا أمكن.

مراقبة التنفس بعناية وإزالة أي انسداد في مجرى الهواء.

عدم إعطاء أي أدوية، بما في ذلك الأسبرين والأسيتامينوفين.

إزالة أي ملابس ضيقة أو ثقيلة.

كيف يمكن منع ضربة الشمس؟

في معظم الحالات، من الممكن الوقاية من ضربة الشمس عن طريق: