وزارة الصحة: إصدار مليون و792 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة للمقبلين على الزواج

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم إصدار مليون و792 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QRCode) لـ المقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وأضافت وزارة الصحة والسكان ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: ‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت إجراء الفحص الطبي لـ2 مليون شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج"، والتي انطلقت في شهر فبراير من العام الماضي 2023، تحت شعار "100 مليون صحة".