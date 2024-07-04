اليوم السابع
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الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الخميس، 04 يوليو 2024 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

 

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.







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