التحقيق فى انهيار عقار قديم ببولاق أبو العلا وإصابة شخصين

كتب سليم على

تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق فى انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا وإصابة شخصين.

وطالبت النيابة بتشكيل لجنة من حى بولاق أبو العلا لمعاينة العقار المنهار، للوقوف على اسباب انهياره ومعرفة صدور قرار بإزالته من عدمه، كما استعدعت شهود العيان ومالك العقار لسؤالهم حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين أن العقار قديم وصادر له قرار ترميم ثم صدر له قرار اخلاء العقار ، واصيب شخصين جراء الانهيار، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.



