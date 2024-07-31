8 علامات تحذيرية تشير إلى خروج مستوى السكر في الدم عن السيطرة

كتب – حسام الشقويرى

مرض السكري هو حالة صحية مزمنة مرتبطة بارتفاع مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم، يحدث هذا لأن الجسم إما لا ينتج ما يكفي من الأنسولين (هرمون ينظم نسبة السكر في الدم)، أو لا يستطيع استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال، وهناك مرض السكري من النوع الأول، حيث يهاجم الجهاز المناعي في الجسم الأنسولين، ومرض السكري من النوع الثاني، حيث يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين أو لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين، وهو نوع آخر شائع من مرض السكري.

ويعد تناول الأدوية في الوقت المحدد أمرًا ضروريًا للسيطرة على مرض السكري، وإذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع الثاني، فسيتعين عليك مراقبة نظامك الغذائي أيضًا لإدارة مرض السكري، لمنع المضاعفات مثل أمراض القلب ومشاكل العين والكلى، احترس من أعراض مرض السكري غير المنضبط، وفقا لما نشره موقع healthshots.

فيما يلي بعض العلامات الأكثر شيوعًا لارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم:



1. زيادة العطش

يجب أن تتراوح مستويات السكر في الدم الصحية بين 80 و130 مليجرام لكل ديسيلتر (مجم/ديسيلتر) قبل الأكل وأقل من 180 ملجم/ديسيلتر بعد ساعتين من تناول وجباتك، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة . عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة، يتسرب الجلوكوز الزائد إلى البول. يسحب الجلوكوز في البول الماء من الدم مما يؤدي إلى الجفاف.

2. كثرة التبول

يظهر الجلوكوز في البول عندما يتجاوز مستوى السكر في الدم 180 ملجم/ديسيلتر. ولطرد الجلوكوز الزائد، تقوم الكلى بتصفيته من الدم وإخراجه في البول. وتتطلب هذه العملية المزيد من الماء، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول.

3. الجوع الشديد

على الرغم من ارتفاع مستويات السكر في الدم، قد تعاني الخلايا من نقص الجلوكوز بسبب عدم كفاية الأنسولين أو مقاومة الأنسولين. وعندما يحدث هذا، يتم إرسال إشارة إلى المخ بأن الجسم يحتاج إلى المزيد من الطعام، مما يتسبب في زيادة الجوع.

4. فقدان الوزن غير المقصود

عندما لا تتمكن الخلايا من الوصول إلى الجلوكوز للحصول على الطاقة، يبدأ الجسم في تكسير الدهون والأنسجة العضلية للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن. ويحدث هذا حتى لو كان تناول السعرات الحرارية طبيعيًا أو متزايدًا.

5. التعب

بدون الأنسولين الكافي، يبقى الجلوكوز في مجرى الدم بدلاً من دخول الخلايا لاستخدامه في إنتاج الطاقة. ويؤدي هذا إلى نقص الطاقة والتعب المستمر. وقد يحدث التعب مع ارتفاع مستويات الجلوكوز بشكل معتدل (أعلى من 140 مجم/ديسيلتر) ويزداد سوءًا مع ارتفاع المستويات.

6. عدم وضوح الرؤية

يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى حدوث تغيرات في شكل عدسة العين من خلال سحب السوائل إلى العدسة، مما يؤدي إلى تشويه الرؤية. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف الأوعية الدموية في شبكية العين، مما يؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة في الرؤية.

7. القروح بطيئة الشفاء

إن ارتفاع مستويات الجلوكوز يضعف تدفق الدم، مما قد يؤخر عملية الشفاء، كما أن ارتفاع نسبة السكر في الدم قد يعيق قدرة الجهاز المناعي على محاربة العدوى، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى خلق بيئة مواتية لنمو البكتيريا والفطريات، مما يؤدي إلى تكرار العدوى، وخاصة في الجلد واللثة والمسالك البولية ومنطقة الأعضاء التناسلية.

8. وخز أو خدر في اليدين أو القدمين

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة إلى تلف الأعصاب، وخاصة في الأطراف. وقد يؤدي هذا إلى وخز وخدر وألم في اليدين أو القدمين، وهي الحالة المعروفة باسم الاعتلال العصبي السكري.



اتبع هذه النصائح لإدارة مرض السكري



-اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا ، وهذا يعني تناول المزيد من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة بالإضافة إلى البروتينات الخالية من الدهون.

-تناول كميات أقل من الأطعمة التي تحتوي على السكريات والكربوهيدرات المكررة.

-مارس ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية المعتدلة كل أسبوع، حيث تساعد التمارين الرياضية على خفض نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

-حافظ على وزن صحي حتى يتم التحكم في مستويات السكر في الدم.

-تناول الأدوية الموصوفة، بما في ذلك الأنسولين وأدوية خفض السكر عن طريق الفم لمرض السكري من النوع 2.

-قم بفحص مستويات السكر في الدم بشكل منتظم لتتبع تقدمك وتعديل علاج مرض السكري حسب الضرورة.



