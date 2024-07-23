محافظ الغربية يتفقد مشروع الفلك أول وأكبر مشروع لرعاية أبطال متلازمة داون

الغربية مصطفى عادل

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، والانبا بولا مطران طنطا وتوابعها، مشروع الفلك بقرية حصة اكوه بمركز كفر الزيات، والذى يعد أول وأكبر مشروع لرعاية أبطال متلازمة داون في مصر.

واستمع المحافظ لشرح توضيحي من الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها عن مشروع «الفلك» والذي يعد أحد المشروعات المجتمعية الرائدة في مصر والشرق الأوسط، وتم إطلاقه في ضوء دراسة علمية متطورة، لخدمة شريحة هامة من ذوي القدرات العقلية الخاصة، وتحديداً أبطال «متلازمة داون»، والذين يعانون كثيراً نتيجة صعوبة تأقلمهم مع البيئة المحيطة، خاصة في ظل عدم وجود جهة رائدة تتولى إتمام عملية الدمج والتأهيل بشكل متكامل لهذه الفئة وفق معايير علمية تقوم على أسلوب البحث والتطبيق.



ويقام المشروع على مساحة إجمالية 6332 متر مربع، ويضم مبنيين، الأول مساحته 1473 متر مربع، والثاني مساحته 1050 متر مربع، بخلاف المساحات الخضراء والصوبات الزراعية والملاعب المفتوحة للمستفيدين من خدمات المشروع كما يضم المشروع مصانع وورش لتعليم الحرف والأنشطة الإنتاجية، ومكتبة، ومصلى، وأماكن لممارسة الأنشطة الفنية المختلفة.



وتفقد المحافظ اقسام الاشغال الفنية والموسيقى والفنون والعيادات والتخاطب، ورسم المونتيسوري والمطبخ غرفة الألعاب، وغرفة التنمية الحسية والحركية ، وأشاد المحافظ بالمبنى، والذي يشمل جميع مستلزمات التأهيل بكافة أنواعه الحسي والحركي والتخاطب، بالإضافة إلي تفقده غرف السكن المجهزة بأعلى مستوى فندقي لخدمة أبطال ذوي القدرات الخاصة.



بالإضافة إلي مشاركة المقيمين والمترددين من متلازمة داون بما يناسبهم من أنشطة فنية وموسيقية وثقافية ورياضية، فضلا عن الحدائق وملاعب مفتوحة.

وخلال كلمته عبر الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها عن سعادته البالغة بان مشروع الفك حظي باهتمام المحافظ وحرص على زيارته بعد أيام قليلة من تواجده بالمحافظة، مؤكدا ان من عظيم فخر الفلك اهتمام المحافظ بها وابطالها.



وشرح الانبا بولا فكرة نشأة المشروع والتي بدأت عندما استمع لشكوي أحدي الأمهات المسنة والمريضة والتي وصلت لحالة العجز عن خدمة ابنها من متلازمة داون، وكان نواه للتفكير في وجود آلاف من الأمهات يشكون نفس الشكوى، فلابد من وحود لحل هذه المشكلة. وأشار أنه قام بالعديد من الزيارات لمراكز ومؤسسات خدمة فئة متلازمة داون فى دولتي إيطاليا وسويسرا، ونجح في جمع خبرات كثيرة في هذا المجال.

واكد نيافة الانبا بولا أن أهم ما يميز الفلك هم العاملين في الفلك الذين تم تدريبهم على مدار عامين ونصف ليكونو خادمين للأطفال وليس معلمين موجها الشكر لكافة العاملين في الفلك على جهودهم المبذولة لخدمة الأطفال.

وعقب ذلك شاهد المحافظ والحضور فيديو توضيحي عن المشروع كما استمع لكلمات أولياء الأمور والتي عبروا خلالها عن فخرهم وسعادتهم بتواجد هذا المشروع الضخم على ارض محافظة الغربية .

وفي كلمته قال محافظ الغربية تشرفت بالحضور إلى مؤسسة الفلك لما شاهدته من مجهود مضني وفكر متطور وترابط بين القائمين على ادارته والأطفال واسرهم للوصول إلى أعلى إيجابية ، موجها الشكر للأنبا بولا على جهوده المبذولة، في انشاء ومتابعة هذا الصرح العظيم والذي يعد تجربه فريدة ومتميزة من نوعها على ارض عروس الدلتا.



كما وجه الشكر لجميع العاملين والإداريين والقائمين على خدمة الأطفال وإدارة المؤسسة ، واختتم المحافظ كلمته قائلا لم اجد من الكلمات ما اعبر به عن مدى سعادتي عن ما شاهدته من عظمة في البناء والتصميم وتوسُّل أحدث الأساليب التكنولوجية والتربوية في رعاية وعلاج وإعاشة أبناء «متلازمة داون» ، شىءٌ يفوق الخيال ولا يضاهى جمالَ التصميم المعماري الخارجي والداخلي إلا جمالُ البشر القائمين على المشروع الذين يقدمون الرعاية لا بنائنا بكل الحب .

واختتم اللقاء بإهداء درع مؤسسة الفلك لمحافظ الغربية اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية و الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وأسرهم.