هيئة الدواء تكشف احتياطات هامة حول تناول جرعات الأنسولين.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية، الاحتياطات المهمة التى يجب اتباعها وقت استخدام الأنسولين، لتجنب التفاعلات الدوائية التى تتضمن..



* قد تزيد جرعة الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية .. مثل:

• موانع الحمل الغير موضعية

• الستيرويدات الغير موضعية

• أدوية الغدة الدرقية

• مدرات البول

* قد تقل جرعه الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية... مثل:-

• أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم.

•بعض أدوية الضغط مثل كابتوبريل وإنالابريل.

• اسبرين.

وأكدت هيئة الدواء ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة تناول أدوية أخرى مع الإنسولين.