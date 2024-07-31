بدء تلقى طلبات التحويل ونقل القيد من وإلى كليات جامعة جنوب الوادى 11 أغسطس

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى عن بدء تلقى طلبات التحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة ومعاهدها اعتبارًا من يوم الأحد 11 أغسطس حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024م.

وأشار عكاوى، إلى أنه بالنسبة للتحويل بين الكليات المتناظرة "الفرق الأعلى من الإعدادية أو الأولى" يشترط أن يكون الطالب ناجحا ومنقولا ويكون التحويل مركزيا على مستوى كل جامعة والأولوية وفقا للتقدير الحاصل عليه الطالب ولا تزيد نسبة المحولين عن 20% من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نقل القيد من وإلى الكليات غير المتناظرة يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبل بالكلية المراد نقل القيد إليها فى سنة حصولة على الثانوية العامة وأن يكون نقل القيد بكلية ليس لها نظير فى محافظته وموافقة مجلس الكليتين على نقل القيد.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن الأوراق المطلوبة للتحويل تتضمن صورة من شهادة الثانوية العامة وأصل بيان الحالة من الكلية أو المعهد المحول منه وصورة من شهادة الميلاد وخطاب من الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة موجه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.