محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادى يبحثان أوجه التعاون بين مستشفيات الجامعة والصحة

قنا صابر سعيد

عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا تنسيقيا لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين مستشفيات مديرية الصحة والسكان ومستشفيات جامعة جنوب الوادى، بهدف تحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة، وعدد من مديري المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة.

تضمنت فعاليات الاجتماع، نقاشات وتبادل للآراء والمقترحات، فيما يخص التنسيق بين المستشفيات التابعة لمديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، فيما يخص حالات الطواريء بما يساهم في تقديم خدمة طبية جيدة تخفف الأعباء عن المرضى.

وأكد محافظ قنا، ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين منظومة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأن هذا التكامل يُمثل توجهًا استراتيجيًا من قبل الدولة لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم الاتفاق علي ضرورة وجود خطة برنامج تشغيلي مشترك لتعزيز هذا التكامل، تضمن الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في مستشفيات وزارة الصحة، والخبرات والكفاءات البشرية التي تتميز بها المستشفيات الجامعية خاصه الاستعانة ببعض التخصصات النادرة والدقيقة والمتخصصة ذات المهارة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، ضرورة توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل دعم وتحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين، ورسم خريطة عمل للاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية التي تمتلكها المستشفيات الجامعية؛ لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لأهالي قنا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث وتطوير منظومة المستشفيات الحكومية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، و لتسريع وتيرة تطوير منظومة الصحة في مصر، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.