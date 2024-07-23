فوائد القهوة السوداء.. أبرزها حرق السعرات وإنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

القهوة السوداء هي واحدة من أفضل المشروبات، وهناك العديد من الدراسات التي تسلط الضوء على الفوائد الصحية للقهوة السوداء، تشير بعض الدراسات إلى أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري والسرطان وأمراض الكبد والعديد من الحالات الأخرى، بحسب موقع تايمز ناو نتعرف على فوائد القهوة السوداء فى هذا التقرير.

قال الخبراء إنه يمكنك شرب ما يصل إلى ٣ فناجين من القهوة السوداء كل يوم. ومع ذلك، كن حذرًا عند شرب القهوة لأنها قد تسبب مشاكل في نومك.

القهوة السوداء - ثلاثة أكواب على الأقل يوميًا، بدون سكر، بدون حليب، تعمل على تحسين مؤشرات وظائف الكبد - ذلك فهو يقلل من مشاكل الكبد مثل الكبد الدهني غير الكحولي، كما أنه يقلل من تطور الكبد الدهني إلى مرض الكبد المزمن. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

القهوة السوداء ليست مفيدة للكبد فحسب، بل لها العديد من الفوائد الصحية الأخرى. هنا، نلقي نظرة على بعض الفوائد الصحية لشرب القهوة السوداء.

تحسين التمثيل الغذائي وإدارة الوزن

القهوة السوداء منخفضة السعرات الحرارية لأنها لا تحتوي على سكر أو حليب أو كريمة مضافة. يمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك مما يسهل حرق السعرات الحرارية والحفاظ على وزن صحي، يساعد الكافيين الموجود في القهوة السوداء على تحفيز الجهاز العصبي المركزي مما يساعد في النهاية على إنتاج الأدرينالين. كما أن القهوة السوداء تساعد على قمع الشهية وزيادة الشبع، وبالتالي تقليل السعرات الحرارية الإجمالية.

القهوة السوداء غنية بمضادات الأكسدة. هذه مركبات تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة التي تميل إلى إحداث ضرر في الجسم. تتمتع مضادات الأكسدة هذه بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى التي تشمل تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

عند شرب القهوة السوداء، فإن ذلك يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 ومرض الزهايمر ومرض باركنسون وغيرها. تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في القهوة السوداء على منع تلف الخلايا وتقليل الالتهاب وتحسين حساسية الأنسولين، وكلها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

زيادة اليقظة والتركيز

شرب القهوة السوداء يمكن أن يبقيك مستيقظًا وأكثر تركيزًا، الكافيين منبه طبيعي يساعد على منع عمل الأدينوزين وهو ناقل عصبي يساعد على الاسترخاء ويعزز النعاس في الدماغ، عندما يتم تثبيط الأدينوزين، فإنه يساعد في إطلاق الناقلات العصبية مثل الدوبامين الذي يساعد على تحسين اليقظة والتركيز والوظيفة الإدراكية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

عندما تشرب القهوة السوداء، فإنها تساعد أيضًا في عملية الهضم، يساعد الكافيين في إنتاج الذي يساعد على هضم الطعام والمساعدة في عملية الهضم. كما أن القهوة السوداء يمكن أن تحفز عضلات الجهاز الهضمي، مما يساعد في حركة الأمعاء ويقلل من خطر الإمساك.

تحسين المزاج والصحة العقلية

يمكن أن تساعد القهوة السوداء أيضًا في تحسين المزاج واليقظة العقلية والرفاهية العامة. يساعد الكافيين في إطلاق الناقلات العصبية التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم المزاج. يمكن أن تساعد القهوة السوداء أيضًا في تقليل أعراض الاكتئاب وتحسين الوظيفة الإدراكية وزيادة مشاعر السعادة والرفاهية.

