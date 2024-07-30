شاهد الأرصاد تحذر من أمطار تصل للسيول ببعض المناطق فى أجواء شديدة الحرارة

كتب محمود راغب

كشف الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم أجواء شديدة الحرارة رطبة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء مع اعتدال فى حركة الأمواج على شواطئ البحر الأحمر والبحر المتوسط .

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه من المتوقع بداية من غدا ارتفاع مؤقت فى الأمواج على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط ويصل معها ارتفاع الموج ل 3.5 متر .

وكشف أنه من المتوقع أن تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وقد تصل إلى حد السيول أحياناً على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة من الأربعاء 31 يوليو الى الأربعاء 07 أغسطس.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30.