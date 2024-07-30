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الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 37 درجة

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 10:18 ص
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 37 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع تتراوح ما بين 36 و 37 درجة على القاهرة الكبرى .

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30.

 







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