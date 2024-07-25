انخفاض الحرارة واضطراب ملاحة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 25 يوليو 2024 إلى الثلاثاء 30 يوليو 2024، حيث تستمر الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء وذلك اليوم الخميس .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى:

- استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء الخميس 25 يوليو

- يبدأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2 (3) درجة على شمال البلاد اعتباراً من يوم الجمعة 26 يوليو

- اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط من الجمعة 26 يوليو الى الاحد 28 يوليو وسرعة الرياح (60:40 كم / ساعة وارتفاع الامواج ( 2 م : 3.5 م)

- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً.

- شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

- أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من ابو سمبل - اسوان - حلايب وشلاتين ) من الخميس 25 يوليو الى الإثنين 29 يوليو.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء .

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد على أبو سمبل وأسوان وحلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.