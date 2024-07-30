حسب عمرك.. ما كمية البروتين التي يحتاجها جسمك في اليوم؟

كتب حسام الشقويرى

البروتين مهم للحصول علي صحة جيدة وبنيان قوي، فهو مهم للعضلات والبشرة والشعر والعظام، كما أنه يلعب دورًا حاسمًا في نمو الجسم وإصلاحه وصيانته وتختلف احتياجاتنا من البروتين مع تقدمنا في العمر، وفقًا لما نشره موقع Onlymyhealth.

ما هي كمية البروتين التي يحتاجها الشخص حسب عمره؟



الرضاعة والطفولة المبكرة

خلال فترة الرضاعة، يعد البروتين ضروريًا للنمو والتطور، ووجدت دراسة أن نقص البروتين الغذائي يزيد من خطر توقف النمو لدى الأطفال بمقدار أربعة أضعاف، ويوفر حليب الأم أو الحليب الصناعي البروتين اللازم في أشكال سهلة الهضم. ومع انتقال الرضع إلى الأطعمة الصلبة، من المهم تقديم الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم المهروسة والفاصوليا ومنتجات الألبان

الكمية الغذائية الموصى بها للرضع: 1.5 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا.

الطفولة والمراهقة

في مرحلة الطفولة، يظل البروتين ضروريًا للنمو والتطور، وخاصة أثناء فترات النمو السريع المرتبطة بالبلوغ. وخلال هذه المراحل، تكون احتياجات البروتين أعلى لكل كيلوجرام من وزن الجسم مقارنة بالبالغين. قد يحتاج المراهقون، وخاصة أولئك الذين يمارسون الرياضة، إلى المزيد لدعم نمو العضلات والنمو العام".

الجرعة الغذائية الموصى بها للأطفال من عمر 1 إلى 3 سنوات: 1.1 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

للأطفال من عمر 4 إلى 13 سنة: 0.95 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

مرحلة البلوغ

بمجرد أن نصل إلى مرحلة البلوغ، تستقر احتياجاتنا من البروتين بشكل عام. "ومع ذلك، يمكن أن تختلف احتياجات البروتين بناءً على عوامل مثل مستوى النشاط، وكتلة العضلات، والصحة العامة. وبالنسبة لأولئك الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا، وخاصة الرياضيين أو أولئك الذين يشاركون في تدريبات القوة، فقد تزيد احتياجات البروتين.

الكمية الغذائية الموصى بها لمعظم البالغين: 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

للبالغين النشطين جسديًا: 1.2-2.0 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

واحتياجات البروتين تزداد أثناء الحمل والرضاعة، لدعم نمو وتطور الطفل وصحة الأم. و تضمين مجموعة متنوعة من مصادر البروتين، مثل اللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان والبقول والمكسرات، يمكن أن يساعد في تلبية هذه الاحتياجات المتزايدة".