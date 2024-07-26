هل مكملات فيتامين د تساهم فى نمو الجسم بعد سن العشرين؟

كتبت مروة هريدى

تلعب الوراثة دورًا رئيسيًا في تحديد الطول، لكن التغذية ونمط الحياة يؤثران أيضًا على النمو، ويعتبر فيتامين د ضروريًا لصحة العظام أثناء الطفولة والمراهقة على وجه الخصوص، وفي حين أن المكملات الغذائية قد لا تزيد الطول بعد إغلاق صفائح النمو، فإن الحفاظ على مستويات فيتامين د المناسبة أمر ضروري لصحة العظام بشكل عام، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".



غالبًا ما يكون تحقيق الطول المرغوب مصدر قلق كبير للعديد من الأفراد، ويتأثر ذلك بمجموعة من المعايير، وفي حين تحدد العوامل الوراثية إلى حد كبير إمكانات الطول، تلعب عوامل التغذية ونمط الحياة أدوارًا حاسمة في تحسين النمو أثناء فترة الطفولة والمراهقة، حيث غالبًا ما يرتبط الطول بالجاذبية واللياقة البدنية، ويتطلع العديد من الأشخاص، وخاصة خلال فترة المراهقة وبداية مرحلة البلوغ، إلى زيادة طولهم إلى أقصى حد من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك المكملات الغذائية وتعديلات نمط الحياة.

ويلعب فيتامين د دورًا في تحديد الطول، حيث يتحدد طول الإنسان في المقام الأول من خلال العوامل الوراثية، التي تتأثر بعوامل مثل طول الوالدين والخلفية العرقية، وصفائح النمو، الموجودة في نهايات العظام الطويلة، مسئولة عن نمو العظام الطولي، وتظل صفائح النمو هذه نشطة حتى الانغلاق، وتحدث عادةً خلال أواخر المراهقة أو أوائل مرحلة البلوغ، في حوالي سن 18-25 عامًا لدى معظم الأفراد.

فيتامين د ضروري لصحة العظام ونموها لأنه يساعد في امتصاص الكالسيوم وتعدين العظام، وأثناء الطفولة والمراهقة، عندما لا تزال العظام تتطور، تدعم مستويات فيتامين د الكافية نمو العظام وكثافتها المثلى، ويمكن أن يعيق نقص فيتامين د نمو العظام ويحد من إمكانات الطول إذا استمرت أوجه القصور خلال مراحل النمو الحرجة.

هل مكملات فيتامين د تزيد الطول بعد سن العشرين؟

إن تأثير مكملات فيتامين د على الطول بعد انغلاق صفائح النمو (بعد المراهقة) محدود، فبمجرد اندماج صفائح النمو، وهو ما يمثل نهاية نمو العظام الطولي، فمن غير المرجح أن تزيد الطول من خلال المكملات وحدها، ومع ذلك، فإن ضمان تناول كمية كافية من فيتامين د طوال فترة المراهقة وبداية مرحلة البلوغ يدعم صحة العظام بشكل عام وقد يعمل على تحسين إمكانات الطول خلال مراحل النمو، وفي حين يلعب فيتامين د دورًا حاسمًا، فإن التغذية الشاملة تؤثر أيضًا بشكل كبير على نمو الطول، حيث يدعم النظام الغذائي المتوازن الغني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات (خاصة د وسى) والمعادن (مثل الفوسفور والمغنيسيوم) صحة العظام ونموها.

ويوفر تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك منتجات الألبان والخضروات الورقية والمكسرات والبروتينات الخالية من الدهون، اللبنات الأساسية اللازمة لنمو العظام وصيانتها.

بصرف النظر عن التغذية، فإن عوامل نمط الحياة مثل النوم الكافي والنشاط البدني المنتظم وتقليل التوتر تساهم في الصحة العامة وتحسين الطول المحتمل، حيث يدعم النوم الجيد إفراز هرمون النمو وإصلاح الأنسجة، وهو أمر ضروري لنمو العظام.

فوائد اليوجا في تعزيز الطول



ويمكن أن تساعد المشاركة في تمارين تحمل الوزن والأنشطة التي تعزز الوضعية ومحاذاة العمود الفقري أيضًا في تعظيم إمكانات الطول، ويمكن أن تساعد اليوجا في زيادة الطول من خلال تحسين الوضعية وتمديد العضلات، بشرط ممارستها بانتظام، حيث تساعد أوضاع اليوجا مثل كوبرا والمثلث في إطالة العمود الفقري وتحسين المحاذاة، مما قد يساهم في زيادة الطول بمرور الوقت، وتعمل هذه الأوضاع على شد العمود الفقري وتقوية عضلات الجذع، مما يعزز وضعية أكثر استقامة يمكن أن تجعلك تبدو أطول.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد أوضاع اليوجا مثل وضعية الشجرة ووضعية الجبل في تحسين التوازن والوعي العام بالجسم، مما يمكن أن يدعم أيضًا وضعية أفضل ومحاذاة مواتية لتعظيم إمكانات الطول.